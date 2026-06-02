311 ชีวิตตกงานทันที! เหตุ สพฐ. เปลี่ยนระบบจ้าง
ครูอัตราจ้างจำนวน 311 รายทั่วประเทศ กำลังเผชิญความไม่แน่นอนในชีวิต หลังไม่ได้รับการจ้างงานต่อภายใต้ระบบการจ้างรูปแบบใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จนเกิดเสียงร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่
หลายคนเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมาแล้วหลายปี บางรายรับผิดชอบทั้งงานสอน งานธุรการ และกิจกรรมของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานและเปิดกระบวนการคัดเลือกใหม่ ผู้ปฏิบัติงานเดิมบางส่วนกลับไม่ผ่านการคัดเลือก ส่งผลให้ต้องพ้นจากการทำงานทันที
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลัง สพฐ. ดำเนินนโยบายปรับสถานะบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 7,588 อัตรา จากระบบจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยให้เหตุผลว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความมั่นคงในการทำงาน และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่บุคลากรจำนวนมากได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว กลับมีครูอัตราจ้างอีกกลุ่มหนึ่งที่ระบุว่าพวกเขากลายเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้
คำถามที่เริ่มดังขึ้นในสังคมคือ หากนโยบายมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือครู เหตุใดจึงมีครูจำนวนหนึ่งต้องสูญเสียงานที่ทำอยู่เดิม และจะมีมาตรการใดรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้หรือไม่
นอกจากผลกระทบต่อครูผู้สอนแล้ว หลายฝ่ายยังแสดงความกังวลต่อโรงเรียนและนักเรียน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ครูอัตราจ้างมีบทบาทสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน เพราะการขาดบุคลากรแม้เพียงชั่วคราว อาจส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาได้เช่นกัน
News1 รายงาน