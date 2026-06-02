เจ้าของบ้านผวา! ชายต่างชาตินั่งหน้าบ้าน ไล่ไม่ยอมไป ตำรวจต้องเข้าตรวจสอบ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ "Kim-Kat Kapyatorn" โพสต์คลิปและภาพเหตุการณ์พร้อมข้อความเล่าประสบการณ์ที่สร้างความหวาดวิตกให้กับครอบครัว หลังพบชายชาวต่างชาติเข้ามาอยู่บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
เจ้าของโพสต์ระบุว่า ชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมก่อกวน พยายามทุบประตูบ้าน และเดินวนอยู่ภายในบริเวณใกล้เคียง โดยอ้างว่ามีความพยายามจะหยิบทรัพย์สินบางอย่างที่อยู่หน้าบ้าน จนทำให้คนในบ้านรู้สึกไม่ปลอดภัย
จากภาพที่ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ พบชายชาวต่างชาตินั่งอยู่บริเวณทางเข้าบ้าน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางเข้ามาตรวจสอบสถานการณ์
เจ้าของโพสต์ระบุเพิ่มเติมว่า แม้จะพยายามขอให้ออกจากพื้นที่ แต่ชายคนดังกล่าวไม่ยอมออกไป จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึง
เบื้องต้นมีรายงานว่า พนักงานร้านสะดวกซื้อบริเวณปากซอยเป็นผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ หลังพบชายต่างชาติรายดังกล่าวมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่ก่อนหน้านั้น
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยประชาชนจำนวนมากแสดงความกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก
หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงที่ผ่านมา สังคมไทยได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่บ่อยครั้ง ทั้งกรณีทะเลาะวิวาท ฝ่าฝืนกฎหมาย สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎระเบียบของประเทศ จนเกิดเสียงเรียกร้องให้ภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและติดตามผู้เดินทางเข้าประเทศ
ขณะเดียวกัน มีการเชื่อมโยงไปถึงนโยบายฟรีวีซ่าที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงก่อนหน้า แม้รัฐบาลจะประกาศปรับปรุงมาตรการบางส่วนและเพิ่มการกำกับดูแลแล้วก็ตาม แต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังคงตั้งคำถามว่ามาตรการที่มีอยู่เพียงพอต่อการป้องกันปัญหาในระยะยาวหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมชายต่างชาติรายดังกล่าว หรือผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใด
News1 รายงาน