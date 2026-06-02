"ไชยชนก" ไม่หวั่นศึกเขากระโดง ย้ำมั่นใจเอกสารสิทธิ์ ไม่ติดใจหากถูกฟ้อง
ท่ามกลางกระแสความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปมที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่กำลังได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง นายไชยชนก ชิดชอบ ได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน โดยยืนยันว่ามีความเชื่อมั่นในเอกสารสิทธิ์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุว่าไม่ได้มีความกังวลต่อกระแสการตรวจสอบหรือการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
นายไชยชนกกล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ลงพื้นที่ติดตามประเด็นเขากระโดงว่า มองว่าเป็นสิทธิของทุกฝ่ายที่จะเข้ามาตรวจสอบหรือดำเนินการตามแนวทางที่เห็นว่าถูกต้อง หากมีเจตนาที่ต้องการให้เรื่องต่าง ๆ เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ถือเป็นเรื่องที่สามารถทำได้
เมื่อถูกถามว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นเกมการเมืองหรือไม่ นายไชยชนกกล่าวว่า ไม่สามารถทราบเจตนาของบุคคลอื่นได้ และไม่ต้องการก้าวล่วงการตัดสินใจของใคร แต่เชื่อว่าทุกฝ่ายมีสิทธิใช้ช่องทางตามกฎหมายในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
สำหรับกระแสข่าวเรื่องการฟ้องร้อง นายไชยชนกระบุว่า ส่วนตัวไม่ได้ติดใจหากมีการดำเนินคดีหรือใช้สิทธิตามกฎหมาย เพราะเชื่อมั่นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทุกอย่างได้ในที่สุด
ทั้งนี้ เจ้าตัวยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับนายเนวิน ชิดชอบ อยู่บ้างเล็กน้อย แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังเป็นข้อถกเถียงในขณะนี้
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่กรณีเขากระโดงกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังมีหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมาย ทำให้เรื่องดังกล่าวยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิด
News1 รายงาน