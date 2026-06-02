ฝ่ายความมั่นคงไปไหน? ปล่อยเพจลักษณะ IO เรียกผู้ก่อเหตุเป็น "นักรบ" ทั้งที่ทหารไทยเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังเพจเฟซบุ๊กชื่อ "Pakngah Patani" เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้คำว่า "นักรบปาตานี" เรียกผู้ก่อเหตุ และใช้คำว่า "ทหารสยาม" แทนเจ้าหน้าที่ทหารไทย
ข้อความดังกล่าวระบุว่า "ทหารสยามเข้าปิดล้อมบ้านพักของนักรบปาตานี และได้เกิดการปะทะขึ้น ส่งผลให้ทหารสยามได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 นาย" ก่อนที่ต่อมาจะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้เสียชีวิตลงจากการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็นที่สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนจำนวนมาก ไม่ได้อยู่เพียงแค่การรายงานเหตุการณ์ แต่คือการเลือกใช้ถ้อยคำที่ถูกมองว่าให้ภาพลักษณ์เชิงบวกแก่ผู้ก่อเหตุ ขณะที่ผู้สูญเสียชีวิตคือเจ้าหน้าที่ทหารไทยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
หลายคนตั้งคำถามว่า หากผู้เสียชีวิตเป็นลูกหลานของคนไทย เป็นทหารที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของรัฐ เหตุใดผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงจึงถูกเรียกว่า "นักรบ" ราวกับเป็นผู้เสียสละหรือผู้ต่อสู้ในอุดมการณ์ ขณะที่ความสูญเสียของเจ้าหน้าที่รัฐกลับถูกกล่าวถึงเพียงในฐานะคู่ขัดแย้งของเรื่องราว
นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า เพจดังกล่าวมีลักษณะคล้ายบัญชีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือ IO เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยตัวตนผู้ดูแลเพจอย่างชัดเจน และจากการติดตามเนื้อหาที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง พบว่ามักนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับปาตานี ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และเนื้อหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีลักษณะสร้างความรู้สึกร่วมทางการเมืองและอัตลักษณ์แยกออกจากรัฐไทย
กรณีดังกล่าวทำให้เกิดคำถามสำคัญต่อหน่วยงานด้านความมั่นคงว่า ได้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินบทบาทของเพจหรือเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่เนื้อหาในลักษณะดังกล่าวมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนต้องสูญเสียชีวิตอยู่เป็นระยะ
สำหรับประชาชนจำนวนไม่น้อย ประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคำศัพท์หรือการเลือกใช้ภาษา แต่เป็นเรื่องของทัศนคติที่สังคมควรมีต่อความรุนแรง และต่อผู้ที่ต้องสละชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ
อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงานของเพจดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานรัฐ ขณะที่ผู้ดูแลเพจ Pakngah Patani ก็ยังไม่มีคำชี้แจงต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น
News1 รายงาน