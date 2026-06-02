วาสนายืนยัน เปิดประตูชายแดน แค่ส่ง 47 เขมรกลับบ้าน
ภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับภาพการเปิดประตูด่านบริเวณบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี จนมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการผ่อนปรนมาตรการชายแดนหรือเปิดด่านให้มีการเดินทางเข้าออกตามปกติ
ล่าสุด นางสาววาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายความมั่นคง ได้เปิดเผยข้อมูลว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การเปิดด่านชายแดนตามที่มีการเข้าใจกันในโลกออนไลน์ แต่เป็นการดำเนินการตามหลักมนุษยธรรมเพื่อส่งชาวกัมพูชาจำนวน 47 คน เดินทางกลับประเทศ
รายงานระบุว่า การเปิดประตูด่านในครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้บุคคลที่อยู่ฝั่งไทยเดินทางกลับภูมิลำเนาเท่านั้น ไม่ได้มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเดินทางข้ามแดนตามปกติแต่อย่างใด
ขณะเดียวกัน ฝ่ายความมั่นคงยังคงดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด และมีการติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความเรียบร้อยบริเวณแนวชายแดน
ทั้งนี้ กระแสข่าวเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนในช่วงที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา รวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากผู้สื่อข่าวสายความมั่นคงยืนยันว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการส่งชาวกัมพูชากลับประเทศ และไม่ใช่การเปิดด่านชายแดนอย่างเป็นทางการตามที่มีการเผยแพร่กันในบางช่องทาง
ที่มา : เพจ วาสนา นาน่วม
