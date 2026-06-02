นายกฯ ย้ำคดีเขากระโดงอยู่ในศาล ชี้อย่าเหมารวมทุกแปลงผิดกฎหมาย
นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ว่า เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม และเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยออกมา ทุกฝ่ายก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายหรือสามารถฝ่าฝืนคำพิพากษาของศาลได้
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน ได้มีการรายงานความคืบหน้าของเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมระบุว่า มีการนำคำพิพากษาบางคดีไปขยายความจนทำให้สังคมเข้าใจว่า ที่ดินทุกแปลงในพื้นที่เขากระโดงมีปัญหาทางกฎหมายทั้งหมด ซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
นายกรัฐมนตรีอธิบายว่า คดีที่ถูกกล่าวถึงนั้น เป็นกรณีที่ประชาชนฟ้องร้องเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ โดยศาลมีคำวินิจฉัยเฉพาะในคดีดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าที่ดินทุกแปลงในพื้นที่จะมีผลทางกฎหมายเหมือนกันทั้งหมด
พร้อมระบุว่า หากการรถไฟแห่งประเทศไทยเห็นว่าที่ดินแปลงใดเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน ก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายเป็นรายแปลงได้ ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการดำเนินการในหลายส่วน
นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ทุกฝ่ายควรรอคำวินิจฉัยของศาล และไม่ควรชี้นำหรือสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชน ขณะที่คดียังอยู่ในกระบวนการพิจารณา
News1 รายงาน