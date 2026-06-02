ฝันดี-ฝันเด่น โพสต์จับตาสถานการณ์ชายแดน ทภ.2 ระบุช่วงนี้กัมพูชาเดินเกมหนัก
เพจสาธารณะ "ฝันดี-ฝันเด่น ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า
"ในพื้นที่ชายแดนของทัพภาคที่ 2 ช่วงนี้กัมพูชาเดินเกมหนัก ติดตามกันครับ"
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อ ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่ติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าของเพจ ขณะที่รายละเอียดของสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงต้องติดตามข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป