'เซ็นทรัลเวิลด์'ฉลองสุดยอดเฟสติวัลโลก แห่นางสงกรานต์จักรวาลครั้งแรกของโลก‘เชย์นิส ปาลาซิโอส’ Miss Universe 2023 ในลุค"นางมโหธรเทวี"

เซ็นทรัลเวิลด์ สร้างปรากฏการณ์ความมันส์ฉลองสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ ชู ‘สงกรานต์ไทย’ ติด Top 10 สุดยอดเฟสติวัลโลก ‘Bring Thainess to The World’ ผสานวัฒนธรรมประเพณีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ในงาน ‘centralwOrld Songkran Fest 2024’ ตอกย้ำหนึ่งเดียวสงกรานต์แลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางราชประสงค์ นำเสนอความเป็นไทยทุกมิติสู่สายตาโลก พร้อมเปิดไลน์อัพ เทศกาลดนตรีและสาดน้ำมหาบันเทิง กิจกรรมวัฒนธรรมไทย พร้อมการเดินทางสะดวกสบาย ด้วยที่จอดรถ 6,000 คัน และคุมเข้มมาตรการความปลอดภัย หนุนไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกต้องมาเยือน ตั้งแต่วันนี้ - 21 เม.ย.67‘เซ็นทรัลเวิลด์’ ผนึก Plan B และโจอี้ บอย สร้างปรากฏการณ์ดนตรีคอลแลบแบบไทยริทึ่ม ในงาน Thai Rhythm Songkran Festival 2024 (13-14 เม.ย. 67) จัดเต็มไลน์อัพศิลปินดังกว่า 100 ชีวิต นำโดย โจอี้ บอย พร้อมขบวนคานิวัลแห่นางสงกรานต์ระดับจักรวาล “เชย์นิส ปาลาซิโอส” Miss Universe 2023 ในฐานะ Global Cultural Ambassador ร่วมส่งต่อ Thainess ทุกมิติ ปรากฏกายในลุค "นางมโหธรเทวี" ผลงานการออกแบบและตัดเย็บของฝีมือดีไซเนอร์ไทย ได้แรงบันดาลใจจากตำนานนางมโหธรเทวีที่ประทับมยุราปักษา (นกยูง) เป็นพาหนะ ประยุกต์เป็นรถบุปผชาติประดับหางนกยูงมุ่งหน้าสู่เซ็นทรัลเวิลด์สนุกกับกิจกรรมไทยสไตล์กับสาวน้อยตกน้ำและสาวรำวงสเต็ปสามช่า 13 เม.ย. 67 พบกับ 4EVE, JOEYBOY, กระแต-กระต่าย-กฤษ อาร์สยาม, ดีเจลีโอ, หมอลำไอดอล, ไทเดินเล่น, เดอะฟองฟอด วาไรตี้, เนย-แจม-พิกเล็ต, Beer The Voice, ครูแสตมป์รำไทย และ Supanaree Story 14 เม.ย. 67 พบกับ MILLI, JOEYBOY, EYRA Ft. เจ๊แมนxเติร์ก TK x Arty Milk, ดีเจงูเห่า, อาภาพรxยิ่งยง, เดอะฟองฟอด วาไรตี้, คณะบางลำพูกราบครูสุรพล, เนย-แจม-พิกเล็ต, Beer The Voice, ครูแสตมป์รำไทย และ Supanaree Story พร้อมด้วยความมันส์สุดขีดกับ Giant Slider สะท้านฟ้าท้าลม สูงกว่า 12 เมตรเวที, รำวงคล้องมาลัย Thai Rhythm และ สาวน้อยตกน้ำ ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์รวมโชว์เคส ‘ไทยมหาบันเทิง’ ชมฟรีมรดกโลกวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO (9-16 เม.ย. 67) อาทิ มวยไทย, โขนร่วมสมัย ชุดทศกัณฐ์ลงสวน,โขนยกรบ, คนเชิดคน ชุดนาฏกรรมรำใต้, หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ชุดหนุมานจับนางมโหธรเทวี, ชุดชักเชิดกำเนิดศิลป์ ตอนหนุมานจับนางเบญกาย, การแสดงโขนร่วมสมัย สรงน้ำและสักการะพระชื่อดังมหาจตุรทิศทั่วไทย (9-16 เม.ย. 67) อาทิ หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่, พระแก้วขาว เสตังคมณี วัดเชียงมั่น เชียงใหม่, หลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดไร่ขิง นครปฐม, พระพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา เป็นต้น สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 5 แผ่นดินมงคล ประทานจาก สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรณานสังวร ประเทศไทย เป็นต้นมันส์พร้อมกันที่แลนด์มาร์กสงกรานต์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ! เซ็นทรัล เวสต์เกต: Westgate Songkran Concert 2024 (13-15 เม.ย. 67) สงกรานต์คอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนนทบุรี มันส์กับทัพศิลปิน อาทิ Full House, Cat Water, Polycat (13 เม.ย. 67), Cat Water, Good Mood, The Toys (14 เม.ย. 67), Milktoothband, Good Mood และ Ink Waruntorn (15 เม.ย. 67): Hatyai Songkran Festival 2024 (12-16 เม.ย.67) ฟรีคอนเสิร์ตที่สนุกที่สุดในภาคใต้ พบศิลปินแนวหน้าและอุโมงค์เล่นน้ำขนาดใหญ่ อาทิ PERSES (13 เม.ย. 67), อี๊ด FLY (14 เม.ย. 67), เหน่ง Y NOT 7 (15 เม.ย. 67), FELLOW FELLOW และ DAX ROCK RIDER (16 เม.ย.67)ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น.: Songkran Bikini Beach War (13-15 เม.ย. 67) ปรากฏการณ์ความมันส์เขย่าเกาะภูเก็ต คอนเซ็ปต์ Bikini เปรี้ยวฉ่ำ ระเบิดความมันส์ระดับอินเตอร์กับ EDM Festival โดย Top International DJs: Pattaya Songkran Wanlai Festival 2024 (7-19 เม.ย. 67) ฟรี! คอนเสิร์ตกับสงกรานต์ที่สนุกที่สุดในพัทยา AE JIRAKORN (14 เม.ย. 67), JETSET’ER (15 เม.ย. 67), PAUSE (16 เม.ย. 67), PLAYGROUND (17 เม.ย. 67), DAX ROCK RIDER (18 เม.ย. 67)แอร์พอร์ต: Chang Music Connection Presents Water War Chiang Mai 2024 (13 เม.ย. 67) ฉ่ำฮอตกับ 9 ศิลปิน อาทิ Bodyslam, Three Man Down, Tilly Birds, Taitosmith, Palmy, Slot Machine, Tattoo Colour, Lomosonic และ Retrospect: PEPSI Presents SONGKRAN KORAT 2024 (13-16 เม.ย. 67) สุดมันส์แบบไร้แอลกอฮอล์ สนุกกับอุโมงค์น้ำ และฟรีคอนเสิร์ต ตลอด 4 วันเต็ม อาทิ Only Monday, Cocktail, Retrospect และ Tilly Birds ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป: Leo Splash Fest (12-15 เม.ย. 67) มันส์กับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ Ink Waruntorn และ Flure (13 เม.ย. 67), Maiyarap และ Songkarn (14 เม.ย. 67), Instinct และ The Parkinson (16 เม.ย. 67)พร้อมอาทิ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง: เซ็นทรัล พระราม 2, ปิ่นเกล้า, ศาลายา, วิลเลจ, เวสต์วิลล์, มหาชัย, อยุธยา และนครสวรรค์ ภาคตะวันออก: เซ็นทรัล ชลบุรี, ระยอง, ศรีราชา, มารีนา และจันทบุรี ภาคเหนือ: เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, ลำปาง ภาคอีสาน: เซ็นทรัล อุบลฯและอุดรฯ ภาคใต้: เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช, สมุย และ สุราษฎร์ธานี