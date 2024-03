ธอส.จัดแพ็กเกจสินเชื่อ หนุนตัวแทนจำหน่ายสลากฯ 2.3 แสนราย มีบ้านเป็นของตนเอง

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจาก ธอส. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “โครงการความร่วมมือการสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีที่อยู่อาศัย” กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้เดินหน้าดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผ่านการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม จัดทำแพ็กเกจสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยและเงินฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากหกหลัก (Lottery 6 : L6) แบบใบ และแบบดิจิทัลทั่วประเทศที่มีกว่า 230,000 ราย ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ประกอบด้วยโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และไม่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น จะได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อ ได้ง่ายขึ้น เพียงตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 (Financial Literacy) และออมเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ ธอส. อย่างสม่ำเสมอผ่าน Application : GHB ALL GEN เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ทุกบัญชีรวมกัน) เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อกับ ธอส. ที่ต้องการกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคารพร้อมปลูกสร้างอาคาร หรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยวงเงินกู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 3.93% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ MRR-3.50% ต่อปี (3.40% ต่อปี) ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.90% ต่อปี (4.00% ต่อปี) ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.50% ต่อปี (4.40% ต่อปี) ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี (4.90% ต่อปี) ปีที่ 6-7 เท่ากับ MRR-1.50% ต่อปี (5.40% ต่อปี) และปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.90% ต่อปี) กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 5,500 บาทต่อเดือน เท่านั้นอัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ โดยสามารถแสดงหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ และเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี พิเศษ!! ดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายเดือนทุก ๆ วันที่ 15 ของเดือน และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากนายกมลภพ กล่าวว่า ตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่มีรายได้อิสระ ไม่มีสลิปเงินเดือน จึงขาดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยและเงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นแพ็กเกจที่ ธอส. จัดทำขึ้นในครั้งนี้ จะช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ และเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูง ขณะเดียวกัน ธอส. ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ตามความสามารถในการผ่อนชำระเงินงวด และให้ความรู้ทางการเงินกับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ผ่านโครงการ Financial Literacy เพื่อเพิ่มความสามารถในการขอสินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ที่สนใจเข้าร่วม โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 สามารถยื่นคำขอกู้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมได้จนกว่าสินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน และหากต้องการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings สามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล : ศูนย์ Call Center โทร 0-2528-9999 และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th