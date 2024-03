CPN ปักหมุด 30 มี.ค.67 เปิด‘เซ็นทรัล นครปฐม’ ยกระดับเมืองศักยภาพประตูสู่ภาคตะวันตก

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) กล่าวว่า “นครปฐม” เป็นจังหวัดที่พร้อมด้วยศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เป็นเมืองเศรษฐกิจ ที่ GPP เติบโตขึ้นทุกปี และเป็นอันดับ 3 ของภาคกลาง เป็นจังหวัดที่รองรับการขยายตัวของประชากรจากกรุงเทพฯ รวมถึงมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เมกะโปรเจกต์ภาครัฐหลายโครงการ อย่างรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน (จากนครปฐมสู่ใจกลางกรุงเทพฯ) มอเตอร์เวย์ 2 สาย ได้แก่ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี และ ชลบุรี-สระบุรี-นครปฐม พร้อมด้วย ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลาง-ตะวันตก ด้านการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ซึ่งนครปฐม เป็น “ประตูเศรษฐกิจสู่ภาคตะวันตก” ที่รองรับกำลังซื้อจากคนนครปฐม และขยาย New Catchment ไปยัง ราชบุรี และ กาญจนบุรี รวมถึงสนามบินในอนาคตนอกจากนี้ นครปฐม ยังเป็นเมืองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของไทย เป็นศูนย์กลางความเจริญตั้งแต่สมัยทวาราวดี มีมรดกทางวัฒนธรรม เสน่ห์ของเมืองเก่า และ “อู่อารยธรรม” ที่รุ่งเรือง ด้วยแลนด์มาร์กสำคัญอย่าง พระปฐมเจดีย์ และเป็นที่ตั้งของ ม. ศิลปากร ที่ผลิตศิลปินสำคัญมานานหลายสิบปี เป็น เมืองมหาวิทยาลัย เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง จึงเป็นแหล่งศูนย์รวมของคนรุ่นใหม่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงในช่วงสุดสัปดาห์ มีสถานที่ท่องเที่ยวครบทุกสไตล์ ทั้งไหว้พระทำบุญ ชื่นชมธรรมชาติหรือสถานที่ประวัติศาสตร์"เซ็นทรัล นครปฐม" อยู่ในทำเลศักยภาพติดถนนเพชรเกษม ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่าง พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ และสถาบันการศึกษาชั้นนำ อย่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกทั้งมีการขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ จึงทำให้เซ็นทรัล นครปฐม ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของเมือง ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯตอบโจทย์นักช้อปทุกเจน รวมกว่า 500 แบรนด์ดังไว้ในที่เดียว อาทิ ร้านอาหารแบรนด์ดัง Boost Juice, แซมาอึล, บุญตงกี่ และรวบรวมแบรนด์โลคอลมาไว้ในที่เดียว อาทิ ย้อยหย่อย, เสน่ห์จันทน์, กำแพงแสน ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ 20 บาท อร่อยไม่ต้องปรุง, ร้านเชลล์ไม่เคยชิม, ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อน่าล่อในสวน, ปากหม้อญวนปังญวนอุดร องค์พระปฐมเจดีย์, กู๊ดสลัดโรล, เข้ามาเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระดับท้องถิ่น Fashion & Beauty: Lyn, Jaspal, Pomelo, Beautrium ไอที Gadget : i studio, Advice, IT City, JIB และ Multibrand อย่าง Jaymart, Banana, Big Camera สถาบันความงามชั้นนำ เช่น The Klinique, Apex, Gangnam, Merida Clinic อัปสกิลเพิ่มทักษะสำหรับเด็กๆ ที่ Click Robot, PlaySound Magnet Anchors แบรนด์อย่าง Major Cineplex, Jetts Fitness และครั้งแรกกับ Harbor Land เร็วๆ นี้ได้แก่ ห้างเซ็นทรัล เปิดปฐมบทใหม่ของความสุขแห่งการช้อปบนพื้นที่กว่า 14,000 ตร.ม. ในดีไซน์การออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดอย่าง ‘พระปฐมเจดีย์’ พร้อมจับมือกับ The Maker ท้องถิ่น ร่วมสร้างผลงานการตกแต่งห้างเพื่อหลอมรวมเป็นห้างสำหรับทุกคนในจังหวัด ครบครันทุกความต้องการกับจักรวาลสินค้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Lancome, Estee Lauder, Kiehl’s, Shiseido, Dyson, Nespresso ฯลฯ และสะดวกเหนือระดับกับบริการที่ดีที่สุด เสมือนบ้านหลังที่ 2 อาทิ Personal Shopper on Demand โทร.1425 กด 3 ที่พร้อมอำนวยความสะดวกและแจ้งสิทธิพิเศษให้เหล่านักช้อปอย่างครบครันจากผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำสินค้าของทางห้างฯ พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ และช่วยเหลือสังคมมากมาย ร่วมด้วยธุรกิจอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล ไม่ว่าจะเป็น Tops, Power Buy, B2S, Supersports, OfficeMate และ Auto1 อีกด้วยที่ Integrate พื้นที่ Semi-Outdoor ให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพร่วมกัน ครั้งแรกของ Running Track ลู่วิ่งลอยฟ้า เชื่อมต่อกับโซนสปอร์ตของศูนย์ฯ, โซน Pet’s Park สำหรับคนรักสัตว์ ร่มรื่นด้วยสวนส้มโอ ท่ามกลางสวนสวยที่บรรดาไม้ดอกนานาพันธุ์จะเบ่งบานตามฤดูกาลเดินหน้าสร้างความยั่งยืน กับบริการ EV Charger Station รองรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น พร้อมติดตั้ง Solar Rooftop ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบศูนย์การค้าตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) สำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย เช่น ลิฟต์ที่กว้างขวาง, ทางลาดสำหรับรถเข็น, ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนสามารถมาใช้ชีวิตได้สะดวก“เซ็นทรัล นครปฐม” ออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น Façade ด้านหน้าของศูนย์การค้าใช้ลวดลายกระเบื้องที่มาจากแหล่งเดียวกันกับองค์พระปฐมเจดีย์ รวมถึง Element ตามจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โถงบันไดเลื่อน, พื้น และผนัง ผสานวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำไว้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ ประกอบกับแรงบันดาลใจจากเมืองแห่งการเรียนรู้ มาสร้างสรรค์ Edutainment Hub พื้นที่เพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย อาทิ Education Zone รวมสถาบันเสริมทักษะ และ Pathom Art สเปซสุดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนและนักศึกษาได้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เปิดรับและส่งต่อแรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้ทุกวันนำเสนอ City’s Value ของเมืองผ่านอีเวนต์ ที่จัดร่วมกับ Community, มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย Co-Creation Events อย่าง นิทรรศน์นัดนคร ตลาดอาร์ต & คราฟต์ ในสวนส้มโอ, Pet Safari Night Light เอาใจเพ็ท เลิฟเวอร์, Jazz Festival จาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำในจังหวัด และ งานสตรีทฟู้ด Local Cuisine ตอกย้ำเมืองครัวโลก เป็นต้น พร้อมจับมือธุรกิจในเครือจัด Signature Event ให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ เช่น The Ultimate Watch, เทศกาลกาแฟ Coffee Society, สงกรานต์มหาบันเทิง, Motor Show, Summer Fashion Show จากฝีมือดีไซเนอร์รุ่นใหม่จากศิลปากร ช่วยสร้างงานให้พื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจนครปฐมนอกจากนี้ ยังจับมือ นักรบ มูลมานัส ศิลปินไทยระดับโลกด้านงานคอลลาจ ร่วม Co-Creation งานศิลปะ ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็น “เซ็นทรัล นครปฐม” ด้วยมุมมองร่วมสมัย แต่ยังแฝงไว้ด้วยเสน่ห์อัตลักษณ์ของจังหวัด หยิบจับแรงบันดาลใจจากอดีตและปัจจุบันมาถ่ายทอดความเป็นเซ็นทรัล นครปฐม ผ่านผลงานโฆษณาที่เป็นเสมือนงานศิลปะตกแต่งเมืองพร้อมเปิดตัว “น้องพูนสุข” มาสคอตเซ็นทรัล นครปฐม คาแรกเตอร์น้องหมูใส่หมวกส้มโอ สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทำหน้าที่ทูตท่องเที่ยวโปรโมทการท่องเที่ยวนางสาวพจนา สุวรรณทวีศรี Region General Manager (BKK1) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับงานเปิดเซ็นทรัล นครปฐม ที่จะเกิดขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคมนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “ความสุขบทใหม่ ศิวิไลซ์นครปฐม” นำเสนอความศิวิไลซ์ของนครปฐม เปิดเมืองให้คนในพื้นที่ได้มาเฉลิมฉลองร่วมกัน ทุก Element ของการจัดงาน ไฮไลต์อีเว้นท์และโปรโมชั่นมากมาย มาร่วมสัมผัสเรื่องราวความสุขใหม่ที่ไม่สิ้นสุด ปฐมบทใหม่ของความสุข ณ เซ็นทรัล นครปฐมเริ่มที่ไฮไลต์แรก กับเทศกาลงานเปิดนคร กับไฮไลท์พิเศษ เปิดฟลอร์ Swing Dance โดย ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์ ในการแสดงชุด Civilization a New Dawn พร้อมนำเสนอความงดงาม และรุ่มรวยทางวัฒนธรรม พร้อมเปลี่ยนลานหน้าเซ็นทรัล นครปฐม ให้เป็นงานเต้นรำย้อนยุค ชวน Swing Dance ทำลายสถิติผู้ร่วมเต้นมากที่สุดในประเทศไทย โดย Asia Book of Records พร้อมชมพลุสุดอลังการ ตื่นตากับ Mapping Show ชมความศิวิไลซ์ของเมืองนครปฐม ที่ฉายลงบนฟาซาด หน้าเซ็นทรัล นครปฐม ในคอนเซ็ปต์ The Luminary Celebration พร้อมจับมือ 16 ร้านอาหารชั้นนำ ชูวัตถุดิบท้องถิ่นนครปฐม รังสรรค์เมนูพิเศษฉลองเปิดศูนย์ “ปฐมบทใหม่ของความอร่อย”ไฮไลต์โปรโมชั่นฉลองปฐมบทใหม่ของความสุข อาทิ ช้อปครบทุก 1,500 บาท ลุ้นรับรถยนต์ Mazda ช้อปครบ 2,500 บาท รับบัตรชมภาพยนตร์จาก Major Cineplex มูลค่า 260 บาท ช้อปครบ 5,000 บาท รับฟรี Picnic Mat ลาย Exclusive มูลค่า 2,900 บาท ช้อปครบ 2 แสนบาท รับคะแนน The1 100,000 คะแนน