ธอส.ขนทรัพย์เด่น ช่วยคนไทยมีบ้าน ใน GHB ALL HOME EXPO 2024 @ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 19-21 ม.ค.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เอาใจคนอยากมีบ้าน จัดงาน มหกรรมบ้านมือสอง ธอส. : GHB ALL HOME EXPO 2024 @ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต นำบ้านมือสองคุณภาพดี ทำเลเด่น และราคาคุ้มค่า ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มาจำหน่าย กว่า 924 รายการ และทรัพย์ในภูมิภาคอีก 500 รายการ ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และห้องชุด (คอนโดมิเนียม) พร้อมส่วนลดสูงสุด 50% จากราคาในปัจจุบันทรัพย์ที่มีราคาต่ำสุด คือ ทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ขนาดเนื้อที่ 26.25 ตารางเมตร ในโครงการปลาทอง 111 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี มีราคาเพียง 45,000 บาทเท่านั้นพิเศษ! ผู้ที่ลงทะเบียนจองซื้อทรัพย์ภายในงานมีโอกาสได้รับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสุด นานสูงสุด 24 เดือน และกระเป๋าหิ้วมือ 1 ราย ต่อ 1 ใบ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center โทร. 0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage บ้านมือสอง ธอส. หรือ ดูข้อมูลบ้านมือสอง ธอส. ได้ที่ www.ghbhomecenter.com, Mobile Application : GHB ALL HOME และ Line Official Account : @ghbnpa