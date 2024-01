CRC ปลื้ม ห้างรีนาเชนเต อิตาลี ทำสถิตินิวไฮ ยอดขายทะลุ 1 พันล้านยูโร

(5ม.ค.67 ) นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัล รีเทล ได้เข้าซื้อกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตในปี 2554 ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่กับประเทศอิตาลีมาอย่างยาวนานกว่า 158 ปี โดยเซ็นทรัล รีเทล ได้ทรานส์ฟอร์มห้างรีนาเชนเตให้กลายเป็น Luxury Department Store อย่างเต็มรูปแบบ และขยาย ปรับปรุง และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการปรับ Layout ของห้างด้วยการผสมผสานอารยธรรมแห่งยุโรปเข้ากับนวัตกรรมที่ทันสมัย การเพิ่มเติมแบรนด์ลักชูรี่ใหม่ๆ เข้ามาให้มีความครบครัน รวมถึงการยกระดับการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ Rinascente.itนอกจากนี้ ได้พัฒนาไปอีกขั้น ด้วยการเปิดตัวช่องทาง Rinascente On Demand เป็นครั้งแรกของโลก ที่เป็นการแชทสดสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของ Rinascente ในอิตาลี พร้อมส่งมอบสินค้าและบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากอิตาลี ส่งตรงถึงลูกค้าทุกแห่งทั่วโลกทั้งหมดนี้ สร้างความสำเร็จครั้งใหญ่ให้กับห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ด้วยการสร้างยอดขายเกินกว่าช่วงก่อนโควิด และสร้างนิวไฮทะลุ 1,000,000,000 ยูโร (1 พันล้านยูโร) ในปี 2566 ซึ่งเติบโตกว่า 17% จากปีก่อน และ EBITDA เติบโตกว่า 70% โดยเฉพาะสาขาแฟลกชิปสโตร์ Rome Via del Tritone สร้างยอดขายโตถึง 17% สาขา Milan โต 19% และ Rome Piazza Fiume โต 35% หลังจากการรีโนเวทนายญนน์ เชื่อมั่นว่า ในปี 2567 ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตทั้ง 9 สาขา จะสร้างยอดขายเติบโตก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็นเบอร์ 1 ห้างสรรพสินค้าลักชูรี่ของอิตาลีปัจจุบัน ห้างรีนาเชนเต เป็นห้างสรรพสินค้าเดียวในยุโรป ภายใต้เครือเซ็นทรัล รีเทล โดยมีทั้งสิ้น 9 สาขา ใน 8 เมือง ได้แก่ Milan, Rome Via del Tritone, Rome Piazza Fiume, Torino, Florence, Cagliari, Palermo, Catania และ Monzaห้างรีนาเชนเต ยังมีเครือข่ายคู่ค้าในกลุ่มลักชูรี่ของยุโรปที่แข็งแกร่ง และกลายเป็น Luxury Destination สำคัญที่ต้อนรับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวอิตาลี ชาวยุโรป และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และสร้างรายได้ให้แก่ห้างรีนาเชนเตอย่างมาก และยังมีสิทธิพิเศษสำหรับนักช้อปชาวไทยที่เป็นสมาชิกThe 1 สามารถรับส่วนลดและสะสมพ้อยท์เดอะวัน พร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตทุกสาขาทั่วประเทศอิตาลีอีกด้วย