8.8 ธอส.ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ กว่า 900 รายการทั่วไทย วันเดียวเท่านั้น!!

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส่งเสริมให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่าย เพียงปลายนิ้วสัมผัสผ่าน Application : GHB ALL HOME ด้วยการจัดงานประมูลบ้านมือสอง ธอส. ออนไลน์ 8.8 GHB’s NPA Online Auction พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. โดยนำบ้านมือสอง ธอส. ทั่วประเทศกว่า 900 รายการ ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่า มาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 40% จากราคาประเมิน และหากโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 จะได้รับส่วนลด On Top เพิ่มอีก 10% จากราคาที่ปิดประมูลแบ่งเป็น ทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 400 รายการ มีรายการที่น่าสนใจ อาทิ คอนโดมิเนียม ขนาด28.9 ตารางวา ในโครงการริชพาร์ค @เจ้าพระยา อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ราคาเริ่มต้นประมูล 1.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่เดินทางสะดวก ภายในโครงการมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน และอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายส่วนทรัพย์ที่มีราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดมีราคาเริ่มต้นเพียง 76,000 บาทเท่านั้น!! ได้แก่ คอนโดมิเนียม ชั้น 3 จาก 4 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 26.25 ตารางเมตร ในโครงการปลาทอง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานีทรัพย์ในส่วนภูมิภาค นำออกประมูลกว่า 500 รายการ มีรายการที่น่าสนใจ อาทิ ทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว2ชั้น ขนาดเนื้อที่ 52.40 ตารางวา ในโครงการลมทะเล 1 อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ราคาเปิดประมูลเริ่มต้น 2.13 ล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย พักตากอากาศ อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และเดินทางได้อย่างคล่องตัวผู้ที่สนใจ สามารถดูทรัพย์จริงก่อนการเข้าร่วมประมูล หรือรับชมภาพทรัพย์ได้ทาง Application :GHB ALL HOME หรือ www.ghbhomecenter.com และสามารถลงทะเบียนชำระเงินประกันเข้าร่วมประมูลจำนวน 5,000 บาท / 1 รายการทรัพย์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 22.00 น. โดยสามารถดำเนินการได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลด Application : GHB ALL HOME ผ่านระบบ iOS หรือ Android เพื่อลงทะเบียนการใช้งาน จากนั้นเลือกเมนู “ประมูลทรัพย์ Online” และเลือกทรัพย์ที่ต้องการ ก่อนชำระเงินประกันผ่านทาง Application :GHB ALL GEN เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าร่วมประมูลและเสนอราคาในงานได้ทันทีหากลูกค้าชนะการประมูลและทำสัญญาจะซื้อจะขายภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่จัดประมูลออนไลน์ สามารถใช้ “ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA พร้อมขายของธนาคาร” (เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)พิเศษ!สำหรับลูกค้าที่ประมูลบ้านมือสอง ธอส.และทำสัญญาจะซื้อจะขาย รับทันทีของที่ระลึกของธนาคาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ดูข้อมูลบ้านมือสองธอส.ได้ที่ www.ghbhomecenter.com, Application : GHB ALL HOME และ Line Official Account : @GHBALLHOME