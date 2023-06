เริ่มแล้ว! 27 มิ.ย.ธอส.เปิดระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าก่อนโอนเงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมสนับสนุนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมผ่าน Application : GHB ALL GEN ด้วยการเปิดระบบการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อทำธุรกรรมการโอนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าที่ต้องการโอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ ยอดทำธุรกรรมสะสม 200,000 บาทต่อวัน และลูกค้าที่ต้องการขอปรับเพิ่มวงเงินการทำรายการโอนตั้งแต่ 50,000 บาทต่อวันขึ้นไปธนาคารจึงขอให้ผู้ใช้บริการ Application : GHB ALL GEN ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนและถ่ายภาพใบหน้าให้นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมการโอนเงินผ่านแอปมากขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ GHBank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคาร ได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th