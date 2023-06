‘เซอร์เบีย’คว้าเจ้าภาพ Expo วาระพิเศษ ทีมไทยทำเต็มที่แล้ว

วานนี้ (21 มิ.ย.66) ที่ประชุมสามัญประจำปีขององค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE :Bureau of International Exposition) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ประกาศผลตัดสินให้ "เซอร์เบีย" ชนะ คว้าสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo 2027/2028)นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บและทีมไทยแลนด์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศในภารกิจนี้อย่างเต็มที่มาตลอดกว่า 1 ปีครึ่ง แม้ไทย จะไม่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัด Specialised expo ซึ่งนำเสนอจัดที่ ภูเก็ต ในปี 2571 แต่ผลจากการทำงานร่วมกันอย่างหนักของทุกฝ่าย ก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับประเทศไทย คือ ได้โชว์เคสให้ทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพและจุดขายในมุมใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมจะก้าวสู่การเป็นเมืองไมซ์ระดับนานาชาติ (MICE International City) และเมืองศูนย์กลางสุขภาพเชิงการแพทย์องค์รวมหรือ (Centre of Medical and Wellness) ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้อำนวยการ ทีเส็บ กล่าวด้วยว่า ทุกฝ่าย จะช่วยกันถอดบทเรียน เรื่อง การกระชับความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ซึ่งได้เห็นหลายอย่างในระหว่างการหาเสียงครั้งนี้ จากสมาชิกองค์การนิทรรศการนานาชาติ 171 ประเทศ และแม้ภูเก็ตและประเทศไทย จะไม่ได้รับเลือกในครั้งนี้ แต่ทีมไทยแลนด์ ได้ทำให้ภูเก็ต ได้รับความสนใจมากขึ้น ในฐานะจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ และศูนย์สุขภาพระดับโลกไปแล้ว นอกเหนือจากการเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก ตลอดช่วงที่ผ่านมา ซึ่งทางภูเก็ตยังเดินหน้าแผนพัฒนาระยะยาว เพื่อให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ยั่งยืนของโลก รวมถึงศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรต่อไป