จองก่อนมีบ้านก่อน! ธอส.รวมทรัพย์เด่น ทำเลดี ในมหกรรมครึ่งปี-ครึ่งราคา ผ่านระบบออนไลน์ 19-23 มิ.ย.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมสนับสนุนคนไทยให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา ด้วยการจัดงาน “มหกรรมครึ่งปี - ครึ่งราคา : MID YEAR Half – Price Sale” ผ่าน Application : GHB ALL HOME และwww.ghbhomecenter.com ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566 นำทรัพย์เด่นมาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยส่วนลดถึง 50% ของราคาประเมิน จำนวน 120 รายการ ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่าแบ่งเป็น ทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 37 รายการ โดยมีรายการทรัพย์ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ทรัพย์ประเภททาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 23.5 ตารางวา ในหมู่บ้านพฤกษา 92 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ราคาจำหน่าย 1.95 ล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่อยู่ในแหล่งชุมชน เดินทางได้หลายเส้นทาง และใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทรัพย์ในส่วนภูมิภาค นำออกจำหน่าย 83 รายการ มีรายการที่น่าสนใจ ได้แก่ ทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ 63 ตารางวา ในหมู่บ้านกุดขมิ้น อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ราคาจำหน่ายเพียง 5 แสนบาท เป็นทรัพย์ที่มีพื้นที่อเนกประสงค์กว้างขวาง เหมาะสมกับการอยู่อาศัยเป็นอย่างมากพิเศษ!! ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA พร้อมขายของธนาคาร” ดอกเบี้ย (ต่ำสุด) นานสูงสุดถึง 24 เดือน รองรับสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ดังกล่าว (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)ผู้ที่สนใจสามารถดูทรัพย์จริงหรือรับชมภาพทรัพย์ได้ทาง Application : GHB ALL HOME หรือ www.ghbhomecenter.com วางเงินประกันการซื้อทรัพย์จำนวน 5,000 บาทต่อ 1 รายการทรัพย์ และซื้อทรัพย์ได้ที่ Application: GHB ALL HOME ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566ลูกค้าที่จองซื้อและทำสัญญาซื้อทรัพย์ภายใน 3 วัน รับฟรีกระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ราย ต่อ 1 ใบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GHBank Call Center โทร. 0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือดูข้อมูลบ้านมือสอง ธอส. ได้ที่ www.ghbhomecenter.com, Mobile Application : GHB ALL HOME และ Line Official Account : @GHBALLHOME