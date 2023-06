‘Token X’ขยายระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล ดัน‘SCBX’สู่ผู้นำเทคโนโลยีทางการเงิน

นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด หรือ‘Token X’ เปิดเผยว่า โทเคน เอกซ์ ก่อตั้งขึ้นด้วยวิชั่นที่จะทำภารกิจสำคัญเป็น Tokenization Success Partner ให้พาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ และช่วยผลักดันภาคธุรกิจในประเทศไทย ก้าวเข้าสู่โลกแห่งดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วย Solution พร้อมใช้ ผ่านการใช้ End-to-End Tokenization Solution and Platform ที่สามารถออกโทเคนได้ทุกวัตถุประสงค์ ทั้งโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน(Investment Token) และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์(Utility Token) พร้อมทั้ง Technology Stack หรือชุดเทคโนโลยีที่เน้นตอบโจทย์การเข้าถึงบล็อกเชนและโทเคนเป็นเรื่องง่าย โดยคิดเผื่อ Customer Experience ของ Issuer ให้ใช้งานได้ง่ายปลอดภัย และยังมี TKX Chain ที่ถูกSetupโดยมี Enterprise Security เป็นแนวคิด รวมถึงความคุ้มค่าในการทำธุรกรรมบน Blockchain ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพบริษัทฯ ได้เปิดตัว Token X Application เพื่อให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบครบวงจร โดยเป็นแพลตฟอร์มรองรับการสมัครลงทุน จองซื้อ และจัดสรรโทเคนดิจิทัลครบจบในแอปเดียว มีความปลอดภัยสูงระดับ Enterprise Grade ซึ่งจะเข้ามาเพิ่มโอกาสเข้าถึงการลงทุนในโลกการเงินแห่งอนาคตให้แก่นักลงทุนทุกคนอย่างเท่าเทียม (Opportunities for Everyone) โดยเปิดให้ดาวน์โหลดแอปฯ ได้แล้ววันนี้Token X วางเป้าหมายเป็น Tokenization Tech Company โดยใช้ Tokenization และ Blockchain นำสินทรัพย์พื้นฐาน และสินทรัพย์สมัยใหม่ (Traditional Asset and Non-Traditional Asset) เข้าสู่โลกดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ประกอบการที่ต้องการระดมทุนในรูปแบบใหม่ผ่านโทเคนดิจิทัล เป็นทางเลือกการลงทุน (Alternative Investments) แก่นักลงทุนในการกระจายความเสี่ยงนอกจากนี้ ยังเล็งเห็นประโยชน์จากการใช้ Tokenization และ Blockchain สร้างการมีส่วนร่วมในโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น โดยในระยะแรกบริษัทฯ มุ่งวางรากฐานด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้แข็งแกร่ง และขยายระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Ecosystem) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการลงทุนในรูปแบบใหม่ให้เป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้นนางสาวจิตตินันท์ กล่าวด้วยว่า จะแสวงหาโอกาสจากการใช้ประโยชน์ Tokenization และ Blockchain มาสร้างนวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเงิน (Financial Industry) และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคต ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมองว่ามีแนวโน้มเติบโตสูง โดยเฉพาะโทเคนดิจิทัลที่มีสินทรัพย์อ้างอิง โทเคน เอกซ์ จึงวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการลงทุน พร้อมกับการเป็นฟันเฟืองสำคัญในการวางรากฐานสู่โลกการเงินแห่งอนาคตและสร้างการเติบโตให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์