โอกิลวี่ ประเทศไทย เปิด“Borderless Creativity”เทรนด์ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้เส้นแบ่ง

เปิดประเด็นว่า โอกิลวี่ นำเสนอแนวทาง “ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้เส้นแบ่ง” (Borderless Creativity) ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ที่ทำให้ผู้คนสื่อสารเชื่อมโยงกันได้รวดเร็วและใกล้ชิดกันมากขึ้น เราสามารถรับรู้และสัมผัสกับประสบการณ์ ความคิด ค่านิยม หรือความฝันต่าง ๆ ของผู้คนนับพันล้านทั่วโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อสิ่งเหล่านี้มาบรรจบกันในรูปแบบของไอเดียสร้างสรรค์และสื่อสาร จากมิติอันหลากหลายบนแพล็ตฟอร์ม หลักการ วัฒนธรรม หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันไป เราจึงสร้างพลังการเปลี่ยนแปลง หรือ “อิมแพค”ในเชิงบวกให้เกิดขึ้นต่อผู้คน โลก และต่อธุรกิจในวงกว้างและมีประสิทธิผลกว่าเดิมจิรวรา ย้ำวิสัยทัศน์ของโอกิลวี่คือ การจุดประกายแรงบันดาลใจให้ผู้คนและแบรนด์ต่าง ๆ สามารถสร้าง “อิมแพค” ให้กับโลกใบนี้ การทำงานและความคิดสร้างสรรค์ในงานยุคใหม่ของเราจึงไร้เส้นแบ่ง ด้วย 5 กลุ่มธุรกิจที่ ประกอบด้วย โฆษณา (Advertising), ประชาสัมพันธ์ (Public Relations), การสร้างประสบการณ์ลูกค้า (Experience), ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Consulting) และเฮลธ์ (Health) ทีมงานจากแต่ละกลุ่มธุรกิจต่างนำความเชี่ยวชาญมาร่วมทำงานกับลูกค้าอย่างสอดประสานกัน ผลลัพธ์ก็คือเราสามารถช่วยลูกค้าก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการสื่อสาร นำเสนอไอเดียหลากหลายมิติและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างอิมแพคให้เกิดขึ้นได้จริงผู้บริโภคในปัจจุบัน มองหาแบรนด์ที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและสร้างความยั่งยืนให้กับโลก การสร้างสรรค์งานโฆษณาหรือการสื่อสารที่มีอิมแพคนั้น แบรนด์จึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนและสร้างอิมแพคใน 3 มิติ ได้แก่ People ช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สะดวกสบายขึ้น และประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น, Planet ทำให้สังคม ชุมชน และโลกน่าอยู่ขึ้น สำหรับชีวิตผู้คนทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต และ Performance มีคุณค่าและศักยภาพที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริโภคทั้งในด้านความคิดและการใช้ชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ด้านนำเสนอแนวคิดในการพัฒนากลยุทธ์สื่อสารที่ส่งผลให้ลูกค้าของโอกิลวี่ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จ 3 แนวทาง ประกอบด้วยคือ การสร้างสรรค์กลยุทธ์เพื่อให้เป็นโซลูชั่นทางธุรกิจ ใช้องค์ประกอบหลาย ๆ ส่วนที่อาจไม่เกี่ยวข้องกันมาประกอบกัน ทำให้เกิดผลลัพธ์ในหลายมิติ ทั้งสร้างการรับรู้หรือการเข้าใจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น แคมเปญ Amazing Thailand, Amazing Deep Culture ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคือการพัฒนากลยุทธ์ที่คำนึงถึงบริบทและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการผนวกคอนเทนต์ (Content) และบริบท (Context) ที่มีความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างถูกที่ถูกเวลา เช่น แคมเปญ Breath of Thailand ของฮอลล์ และแคมเปญ More Space ของอิเกียคือการพัฒนากลยุทธ์ที่ดึงความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างอิมแพคใน 3 มิติ ได้แก่ People, Planet และ Performance เกิดคุณค่าต่อผู้บริโภค สังคม และธุรกิจ เช่น แคมแปญ The Innocent Eyes ของวอยซ์ และแคมเปญ “เอาใจไส้” ของดัชชี่”ขณะที่กล่าวเสริมว่า การนำมุมมองด้าน “อิมแพค” และ “Borderless Creativity” มาใช้ในการทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดเป็นประสิทธิภาพด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง (Creative Effectiveness) สามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ชัดเจนจากทั้งยอดขาย, Brand Love และ Engagement โดยทีมงานครีเอทีฟจะเข้าร่วมทำงานกับทุกกลุ่มธุรกิจของเราทั้งหมดนี้ จึงส่งผลให้ โอกิลวี่ ประเทศไทย สามารถคว้ารางวัลระดับ Grand Prix หรือเทียบเท่ามาได้จาก 3 เวทีประกวดระดับโลก ได้แก่• รางวัล Grand LIA บนเวทีลอนดอน อินเตอร์เนชั่นแนล อวอร์ด 2022 (London International Awards หรือ LIA) จากผลงาน Voiz - The Innocent Eyes ในหมวด TV/Cinema และรางวัล ระดับ Gold อีก 3 รางวัล ในหมวด TV/Cinema: Consumer Campaign, TV/Cinema: Humor, และ Online Film: Consumer Campaign รวมถึงระดับ Silver 2 รางวัล และ Bronze 1 รางวัล ในหมวด TV/Cinema: Humor นอกจากนี้ ยังได้รับระดับ Silver 3 รางวัล และ Bronze 1 รางวัล ในหมวด Online Film: Confections/Snacks• รางวัล Best of Discipline บนเวทีวัน เอเชีย ครีเอทีฟ อวอร์ด 2022 (ONE Asia Creative Awards) จากผลงาน Googo Green – No Pests Allowed ในหมวด Print/OOH และยังคว้ารางวัล Gold, Silver และ Bronze ในหมวดเดียวกันอีกด้วย• รางวัล Grand Prix บทเวทีสไปค์ เอเชีย อวอร์ด 2023 (Spikes Asia Awards) จากผลงาน IKEA – More Space ในหมวด Print & Publishingจิรวรา กล่าวปิดท้ายว่า โอกิลวี่ มุ่งเป็นแพล็ตฟอร์มด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Platform) ที่มีเครือข่ายทั่วโลก มีความพร้อมในการเป็นพันธมิตรกับลูกค้าเพื่อสร้างการเติบโตสู่อนาคต (Partner for Growth) เราเติมเต็มความคาดหวังของผู้บริโภคและคุณค่าของแบรนด์ ด้วยการพัฒนาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าโดยอาศัยการผสานความเชี่ยวชาญระหว่างทั้ง 5 กลุ่มธุรกิจ ที่ต่างมีความสามารถอย่างโดดเด่นในการสร้างคอนเทนต์ การหาอินไซต์จากดาต้า และการมุ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อโลก สังคม และธุรกิจ