“อินโนเวสท์ เอกซ์”ดันฐานลูกค้าทะลุ8แสนราย ตอกย้ำผู้นำด้านการลงทุน

นายพุฒิกานต์ เอารัตน์ Chief Digital Business Officer บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX Securities Co., Ltd.) หรือชื่อเดิม หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ เรือธงด้านการเงินการลงทุนของกลุ่ม SCBX กล่าวว่า หลังจาก บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ (InnovestX) ปรับยุทธศาสตร์องค์กรครั้งสำคัญ พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “InnovestX” ซูเปอร์แอปแรกในไทยที่รวมสินทรัพย์ทุกประเภทไว้ในแอปเดียวเมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มนักลงทุนไทย ปัจจุบัน InnovestX มีฐานลูกค้าผู้ใช้บริการกว่า 800,000 ราย อีกทั้งยังมีจำนวนผู้เทรดหุ้นต่างประเทศ เติบโตสูงถึง 61% เมื่อเทียบกับปี 2564 มีจำนวนผู้ใช้บริการ Intelligent Portfolios (ลงทุนอัตโนมัติผ่านกูรูผู้เชี่ยวชาญ) โตขึ้นกว่า 75% เมื่อเทียบกับปี 2563นอกจากนี้นักลงทุนใหม่ยังไว้ใจเลือกเปิดบัญชีลงทุนกับ บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในไทย (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2565) สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยและความสำเร็จทางธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับนักลงทุนแบบครบวงจร โดยในปีนี้ เราได้ยกระดับแพลตฟอร์มไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์และบริการภายใต้แนวคิด Wealth Creation Reimagined ที่ทั้งครบ ง่าย และได้ต่อยอดความมั่งคั่งลงทุนได้ครบทุกสินทรัพย์ ครอบคลุม ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ กองทุน ตราสารหนี้ และสินทรัพย์อื่นๆ พร้อมทั้งมุมมองการลงทุนที่ครบทุกสินทรัพย์จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก InnovestX· หุ้นไทย: ลงทุนหุ้นไทยง่ายๆ พร้อมบริการ InnoRadar เครื่องมือช่วยวิเคราะห์การลงทุนที่หลากหลายทั้งเชิงเทคนิค ปัจจัยพื้นฐาน และพฤติกรรมนักลงทุน· หุ้นต่างประเทศ: ลงทุนหุ้น และ ETF ในตลาดสหรัฐฯ และฮ่องกง ผ่านแอป InnovestX หรืออีกกว่า 23 ประเทศ 26 ตลาดในเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา ผ่านเว็บไซต์ www.InnovestXonline.com· กองทุนไทย: ลงทุนได้มากกว่า 1,800 กองทุน จาก 21 บลจ.· กองทุนต่างประเทศ: ลงทุนได้โดยตรงกับบลจ. ชั้นนำระดับโลกมากกว่า 100 กองทุน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหลายต่อ· มุมมองการลงทุนจากนักวิเคราะห์มืออาชีพ: ทั้งการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน (Fundamental Analysis) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน (Advisory) รวมถึงกูรูการลงทุนชั้นนำของไทย ที่ให้ข้อมูลการลงทุนอย่างครอบคลุม ทั้งมุมมองการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ สินทรัพย์ และกลยุทธ์การลงทุน ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลเพียงพอ เห็นภาพรวมการลงทุน และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเปิดบัญชีลงทุนครั้งเดียว ลงทุนได้ครบทุกสินทรัพย์ และดูสรุปพอร์ตการลงทุนได้ครบในที่เดียว ช่วยให้เห็นภาพรวมการลงทุนและปรับพอร์ตได้ทันท่วงที พร้อมบริการ Intelligent Portfolios บริการบริหารพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ ช่วยให้นักลงทุนเริ่มลงทุนได้ง่ายขึ้น แม้มีเงินลงทุนหลักพันก็เสมือนมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแนะนำส่วนตัวบริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และตัวช่วยสร้างพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้เพลย์ลิสต์การลงทุน ที่ช่วยให้ไอเดียแก่นักลงทุนให้สามารถเริ่มต้นการลงทุนได้ง่ายๆ ในทุกสถานการณ์ของตลาด ช่วยให้นักลงทุนมือใหม่ลงทุนได้ทันที และสร้างพอร์ตได้อย่างมั่นใจ มีประสิทธิภาพอัพเดท ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการเงินการลงทุนรอบโลก พร้อมบทวิเคราะห์ ผ่านช่องทาง Social Media รวมถึงแนะนำกลยุทธ์ลงทุนที่เหมาะสมกับพอร์ตลูกค้าของ InnovestX แต่ละราย (Personalized Wealth Alert) โดยตรงผ่านแอป InnovestX และ Streaming เพื่อให้นักลงทุนปรับพอร์ต และเข้าลงทุนได้ทันท่วงที ไม่พลาดในทุกโอกาสของการลงทุนสัมมนาที่มอบความรู้การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline ในหัวข้อต่างๆ อาทิ หุ้นต่างประเทศ 101 ฉบับนักลงทุนมือใหม่, หุ้นต่างประเทศ 102 ฉบับหัดใช้เครื่องมือลงทุน, InnovestXclusive Wealth Offshore Edition เพื่อให้ความรู้นักลงทุนมือใหม่ รวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกสำหรับนักลงทุนมืออาชีพบริการบทวิเคราะห์ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้แนะนำการลงทุน รวมถึงนำเสนอมุมมอง กลยุทธ์การลงทุน ในรูปแบบรายการต่างๆ บน Social Media อาทิ รายการ Wealth Weekend ที่รวบข้อมูลเศรษฐกิจโลก พร้อมการวิเคราะห์ และแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในแต่ละสัปดาห์ รายการ Bull or Bear Next Week รายการสำหรับสายเทรดหุ้นไทยสไตล์เทคนิคอล พร้อมแนะนำหุ้นที่น่าสนใจ รายการปรับพอร์ต แนะนำกลยุทธ์เพื่อปรับพอร์ต ให้สอดรับกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้นสำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน InnovestX ได้แล้ววันนี้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน Facebook InnovestX หรือ Line OA: @InnovestX#InnovestX #InnovestXWealthCreation # WealthIdea #จักรวาลการลงทุนในมือคุณ*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน