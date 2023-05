ออมสิน อัดโปรแรงลุย Money Expo 2023 ชูเงินฝากดอกเบี้ยสูง16.99%

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2023 ครั้งที่ 23 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค. 66 นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมายที่จัดโปรโมชันสำหรับลูกค้าและผู้เข้าชมงานเฉพาะงานนี้เท่านั้น ได้แก่ระยะเวลาฝากเงิน 111 วัน ดอกเบี้ยแบบ Step up สูงสุด 16.99% ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 4.23% ต่อปี เปิดบัญชีฝากเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสูงแบบนี้จองสิทธิ์ได้ภายในงานเท่านั้น มีจำนวนจำกัดวันละ 200 สิทธิ์ และจำกัดคนละ 1 บัญชีเพิ่มรางวัลพิเศษ 30 ล้านบาท นอกเหนือจากรางวัลปกติที่มีเงินรางวัลที่ 1 อีก 30 ล้านบาท รวมมูลค่าเงินรางวัลสูงสุดถึง 60 ล้านบาท รับฝากทั้งแบบใบสลาก และสลากดิจิทัล หน่วยละ 100 บาทเท่านั้น ฝากครบ 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ยอีกหน่วยละ 0.30 บาท เริ่มรับฝากตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2566สำหรับมีโปรโมชัน สินเชื่อเคหะ อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 4 เดือน เฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.39% ต่อปี เงินงวดผ่อนต่ำ เดือนที่ 1-6 ล้านละ 3,555 บาทต่อเดือน ฟรีค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา และค่าบริการสินเชื่อ ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค. 2566 เท่านั้นโปรโมชันสินเชื่อเพื่อรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้บริโภคตามกระแสอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผู้บริโภครายย่อยที่มีความต้องการซื้อบ้านประหยัดพลังงาน สามารถใช้สินเชื่อ GSB Green Home Loan ส่วนผู้ที่ต้องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดภาระค่าไฟ ทั้งยังได้มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถใช้สินเชื่อ GSB Go Green สำหรับติดตั้งแผงโซล่าร์ หรือซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือรถยนต์ไฮบริดได้ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับทำธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio/Circular/Green) สามารถใช้สินเชื่อ GSB for BCG Economy ได้ เช่น โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แต่ที่พิเศษยิ่งขึ้น คือ ธนาคารทำแคมเปญสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยออกผลิตภัณฑ์ “GSB Green Biz” นำเสนอสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษแก่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ อาทิ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจผลิตวัสดุรีไซเคิล ธุรกิจตามแนวคิด Eco-Friendly ด้วยอัตราดอกเบี้ย 3.995% ต่อปี (คงที่ 2 ปีแรก) ผ่อนนาน 10 ปี และไม่จำกัดวงเงินกู้นายวิทัย ย้ำว่า ออมสิน เข้าร่วม Money Expo 2023 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิดซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นดำเนินการตามกรอบ ESG โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการจัดทำบูธที่เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการจัดงานมหกรรมการเงินครั้งนี้ คือ “Green Finance for Green Living : การเงินสีเขียวเพื่อชีวิตสีเขียว”