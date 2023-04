SAPPE ดึงดีไซน์เนอร์ชื่อดัง Give.Me.Museums ออกแบบฉลากเครื่องดื่ม 2 รสชาติใหม่ วางจำหน่ายเฉพาะช่วง Summer

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เปิดเผยว่า เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ (Sappe Beauti Drink) ที่คนไทยคุ้นเคยและตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมากว่า 15 ปี ขอขอบคุณคนไทยทั่วประเทศ ที่ไว้วางใจและชื่นชอบ ล่าสุดปี 2022 มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในไทย ที่ 39.8% (ข้อมูลจาก The Nielsen Company (Thailand) Ltd.) เราไม่เคยหยุดพัฒนาทั้งคุณภาพและรสชาติใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพ และยังสะท้อนคาแรกเตอร์ของผู้บริโภคครั้งนี้ นอกจากคุณประโยชน์ที่มาพร้อมรสชาติใหม่รับหน้าร้อนแล้ว เรายังได้ชวนศิลปินที่เป็นที่ชื่นชอบของน้องๆ Gen Z มาช่วยออกแบบฉลากเพื่อส่งมอบความสดใส ใจฟู ไปยังทุกคนด้วยเซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ รุ่น Summer in Love Limited Edition นับเป็นครั้งแรกที่เซ็ปเป้ได้ร่วมกับศิลปินที่โด่งดังในหมู่ Gen Z เจ้าของภาพวาดดอกไม้ ทุ่งหญ้า ป่าเขา สีสันสดใส ที่เพียงแค่ดู ก็รู้สึกเย็นสบายใจและผ่อนคลายสุดๆ มาร่วมรังสรรค์ดีไซน์ฉลากสุดน่ารัก เพื่อให้ทุกคนดื่มด่ำกับความหอมหวานแห่งสายลมฤดูร้อน บนฉลากของ 2 รสชาติใหม่โดย) ให้ความหอมหวานกับกลิ่นไวท์สตรอเบอร์รี่ มีไลโคปีนและวิตามินอี ที่มีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระ มาในฉลากสีชมพู ที่สื่อถึงความหอมหวานของรักแรกที่ให้ความหอมหวานของกลิ่นลิ้นจี่ และความเย็นของเปปเปอร์มิ้นท์ พร้อมสารสกัดจากทับทิมและกุหลาบ มาในฉลากสีฟ้าสดใส สื่อถึงความโชคดีในเรื่องความรัก ทั้ง 2 สูตร แคลอรี่ต่ำ ไม่มีน้ำตาลและไม่มีไขมัน เจาะกลุ่ม Gen Z ที่ใส่ใจดูแลทั้งสุขภาพและความงาม พร้อมตั้งเป้ายอดขายจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท วางจำหน่ายแล้วและมีเฉพาะเดือนเมษายน – มิถุนายนนี้เท่านั้น ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศนางสาวปิยจิต กล่าวว่า พอพูดถึงหน้าร้อน คนส่วนใหญ่อาจคิดถึงทะเล ลมร้อน แต่เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ อยากชวนให้ทุกคนคิดถึงความหวาน ความเย็น สดชื่น เหมือนคนที่กำลังมีความรักที่ไม่ว่าอากาศจะร้อนขนาดไหน ทุกอย่างก็ดูสดชื่น สดใส จึงถ่ายทอดผ่านเครื่องดื่มรสชาติสุดพิเศษของเรา ที่มาพร้อมประสบการณ์ใหม่ของการดื่มกับแพ็คเกจลายสวยๆ ที่ออกแบบมาเพื่อผู้บริโภคของเราเป็นพิเศษ ทั้งสูตร Summer First Love และ Lucky In Love ดีไซน์จาก Give.Me.Museums ศิลปินขวัญใจคนรุ่นใหม่ยุคนี้ บอกได้เลยว่า แค่ถือ ก็รู้สึกดีต่อใจ อยากให้ทุกคนได้ลอง รับรองว่า หน้าร้อนนี้จะน่ารักสดใสกว่าเดิมแน่นอน