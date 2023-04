MTL,เคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่งมอบ“กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ ”เพิ่มความอุ่นใจช่วงสงกรานต์ 66

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)(MTL) และนายวีรเดช อัครผลพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมส่งมอบความสุข ความอุ่นใจไปยังลูกค้าและประชาชนทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัว สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัย เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้สะดวก เข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่าน “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)” ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มที่ให้ความคุ้มครอง เพื่อมอบความอุ่นใจนายสาระ กล่าวว่า ลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถรับความคุ้มครองได้ง่ายๆ ผ่าน“กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)” ที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซื้อ7-Eleven ที่คือสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) หรือใช้แต้ม ALL member ในการแลกสิทธิ์ เพียงระบุเลือกบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมใช้บัตรประชาชนเพื่อแสดงตัวตน ชำระเงิน รับสลิปยืนยันการทำรายการ ซึ่งจะระบุวันเริ่มต้นคุ้มครองและวันสิ้นสุดความคุ้มครองอย่างชัดเจน (จำนวนสิทธิ์ 100,000 สิทธิ์) โดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 - ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สามารถรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) ได้ฟรี (จำนวนสิทธิ์ 100,000 สิทธิ์) รับสิทธิ์ฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 - ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566- ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท- ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท- ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท- ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียมภายนอกร่างกายค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม สูงสุด 5,000 บาท"กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)" มีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัยด้านนายวีรเดช กล่าวว่า เคาน์เตอร์เซอร์วิสยินดี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงหลักประกัน อีกทั้งยังสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต โดยให้ประกันภัยอุบัติเหตุเป็นตัวช่วยในการจัดการความเสี่ยง สร้างความมั่นคงทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน เราพร้อมที่จะส่งมอบความสุข ความอุ่นใจนี้ผ่านแผนประกัน “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) ในราคาที่คุ้มค่าเพียงในราคา 10 บาท ผ่านช่องทางที่สะดวกและครอบคลุม มีจุดบริการเข้าถึงได้ในทุกชุมชนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง กว่า 13,700 สาขาทั่วประเทศสมาชิก ALL member แลกซื้อโดยใช้คะแนน ALL member point 1,000 คะแนน หรือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://insurance.counterservice.co.th หรือ 7App และโปรโมชันพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญสำหรับลูกค้าของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่มาชำระบิลค่าไฟ-ค่าน้ำ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง ที่ร้าน 7-Eleven รับฟรี! กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) ในรูปแบบ QR Code ท้ายใบเสร็จ สำหรับลงทะเบียนรับกรมธรรม์ได้ทันที· ผู้ขอเอาประกันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น3 / 3· เริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 24.00 น. และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ· ลูกค้าสามารถซื้อหรือใช้แต้ม ALL Member แลกส่วนลด ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีผู้ซื้อเต็ม 100,000 สิทธิ์ ณ ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven· ลูกค้าลงทะเบียนรับประกันภัยฟรี เมื่อใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าหรือค่าประปา ณ ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2566 จำนวนสิทธิ์ 100,000 สิทธิ์· สงวนสิทธิ์การรับความคุ้มครอง 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาของโครงการ· เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์· การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง