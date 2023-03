ธอส.แก้หนี้ครูไทย ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้นำมาตรการแก้หนี้และผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 จ.สระแก้ว เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคตะวันออกให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบวงจร ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จ.สระแก้ว โดย ธอส. นำมาตรการแก้หนี้และผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมงาน ประกอบด้วยที่ยังคงรับราชการและ/หรือเป็นข้าราชการบำนาญ ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่มีสถานะ NPL หรือ สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ/ปรับโครงสร้างหนี้ ให้ผ่อนเงินงวดต่ำพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 2 ปี เดือนที่ 1-10 ชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) เดือนที่ 11-18 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวดในการผ่อนชำระ 1,800 บาท) เดือนที่ 19-21 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวดในการผ่อนชำระ 3,500 บาท) เดือนที่ 22-24 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี หรือเท่ากับ 4.40% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวดในการผ่อนชำระ 3,900 บาท) (อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. ปัจจุบันเท่ากับ 6.40% ต่อปี)นอกจากนี้ ภายในงาน ธอส. ยังนำบ้านมือสอง ธอส. ทำเลดีทั่วประเทศมาจำหน่ายพร้อมส่วนลดสุด 50% จากราคาประเมิน ในปัจจุบัน พร้อมสิทธิ์ผ่อนดาวน์นาน 36 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย และจองซื้อทรัพย์ออนไลน์และวางเงินประกัน 5,000 บาท ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) พิเศษ!! รับฟรีของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่จองซื้อบ้านมือสอง ธอส. จองสิทธิ์ซื้อและเลือกดูทรัพย์ได้ที่ Application : GHB ALL HOMEสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้ามาตรการความช่วยเหลือฯ ของ ธอส. จะต้องแสดงหลักฐาน เอกสารบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพหรือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เช่น หลักฐานรายได้ หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยงานจากต้นสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณา โดยสามารถลงทะเบียนยื่นคำร้องภายในงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยฯ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL, GHB ALL GEN และwww.ghbank.co.th