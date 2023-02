กฟผ.ส่งเสริมEVแก้ฝุ่นพิษ ดันไทย สังคมคาร์บอนต่ำ

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในไทย สูงเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องร่วมกันแก้ปัญหา เช่นเดียวกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ที่ร่วมแก้ปัญหานี้ ด้วยการส่งเสริมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้านายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. เปิดสถานีชาร์จ “อีเล็กซ์ บาย อีแกท” (EleX by EGAT) เต็มรูปแบบแห่งแรก ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แก้ปัญหามลพิษ และเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถ EV ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา สู่เมืองอัจฉริยะด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Smart City) รวมทั้งสนับสนุนนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGAT Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050สถานีชาร์จแห่งนี้ รองรับการใช้งาน 2 ช่องจอด ประกอบด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว ขนาด 125 กิโลวัตต์ 2 หัวชาร์จ และเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จด้วยความเร็วปกติ ขนาด 22 กิโลวัตต์ 1 หัวชาร์จ สามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน EleXAนอกจากนี้ กฟผ. ได้ก่อสร้างสถานีชาร์จ EleX by EGAT ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมรองรับผู้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางอำเภอปาย มายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองรับขนส่งสาธารณะไฟฟ้า เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ที่จะเปิดให้บริการในอนาคตด้วย โดยปัจจุบัน กฟผ. เปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT แล้ว 98 สถานีทั่วประเทศ ตั้งเป้าขยายสถานีชาร์จ EleX by EGAT สู่ 150 สถานี ภายในสิ้นปี 2566ด้านนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สถานีชาร์จ ของ กฟผ. จะดูแลสังคมเมืองแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว ช่วยพัฒนาจังหวัดให้โดดเด่นทั้งด้านวัฒนธรรมควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม