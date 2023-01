โลตัส ขึ้นแท่น ติด 1 ใน 50 บริษัทในฝันที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในปี 2023

โลตัส รับอีกรางวัลที่สะท้อนแบรนด์นายจ้างที่แข็งแกร่ง ติดโพล หนึ่งใน 50 อันดับบริษัทในฝันที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในปี 2023 (Top 50 Companies in Thailand 2023) จาก WorkVenture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้แก่องค์กรชั้นนำในไทยและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มค้นหางานที่หลายคนรู้จักโดยจัดอันดับจากการสำรวจออนไลน์กับคนรุ่นใหม่ในช่วงอายุ 20-35 ปี กว่า10,000คน สะท้อนความสำเร็จของโลตัส ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ จากวัฒนธรรมองค์กรแบบSMARTสร้างบรรยากาศ ประสบการณ์ดีๆ ในการทำงาน สนับสนุนความหลากหลาย การมีส่วนร่วมของเพื่อนพนักงาน เงินเดือนที่ตอบโจทย์ สวัสดิการที่ยืดหยุ่นตามความต้องการแต่ละบุคคล พร้อมรูปแบบการทำงานที่เน้นประสิทธิภาพ ตรงใจคนรุ่นใหม่นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมพัฒนาบุคคลที่ส่งเสริมความก้าวหน้าของคนรุ่นใหม่ เช่น โครงการเถ้าแก่น้อย (Management Trainee) ที่เป็นโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ผ่านการลงมือทำธุรกิจจริงในระยะเวลา 6 เดือนด้วยการพัฒนาธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งของโลตัส จึงสามารถสร้างโอกาสการเติบโตขยายสายงานให้คนรุ่นใหม่ได้ เช่น งานด้าน Online to Offline (O2O) เชื่อมต่อประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อของสาขากว่า 2,600 แห่งทั่วประเทศและแพลทฟอร์มออนไลน์ การเดินหน้าผลักดัน SMART Community Center เปิดสาขาใหม่และยกระดับสาขาเดิมอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบประสบการณ์แบบสมาร์ทและพัฒนารูปแบบสาขาให้แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละชุมชนนอกจากความสำเร็จนี้ ปี 2023 โลตัส ยังได้รับรางวัลระดับสากล Top Employer 2023 in Thailand นายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย จาก Top Employers Institute ประเทศเนเธอร์แลนด์ อีกด้วย สะท้อนการเป็นแบรนด์นายจ้างที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและเวทีนานาชาติคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ของโลตัส สมัครได้ทาง https://www.futureleaderml.com/