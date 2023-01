เพอร์เฟค อัดแคมเปญ รับเทรนด์บ้านเพื่อคนรักสุขภาพ

นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมของกลุ่มตลาดบ้านหรูยังเติบโต ในขณะที่เทรนด์บ้านหรูที่มีจุดเด่นในเรื่องนวัตกรรมและสุขภาพ แม้จะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม แต่มีกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของลูกค้าที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว รวมถึงยังมีแนวคิดเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค มีสินค้าที่พร้อมตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้านี้ด้วย THE SIGNATURE @ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ โครงการระดับพรีเมี่ยมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับ บริษัท เซกิซุย เคมิคอล จำกัด ผู้นำธุรกิจสร้างบ้านของประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิด LIVE BETTER LIFE THROUGH BETTER LIVING เพื่อยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยพร้อมช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดของอากาศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพสำหรับ THE SIGNATURE @ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ เป็นคฤหาสน์นวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์ ได้รับ การออกแบบและพัฒนาให้มีการใช้เทคโนโลยีมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น เพื่อมอบความสะดวกสบายและความมั่นใจในการอยู่อาศัยได้มากยิ่งขึ้น ด้วย AIR FACTORY SYSTEM ที่ช่วยเติมออกซิเจนภายในบ้านได้เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 4,000 ต้น หลักการทำงานของระบบหมุนเวียนอากาศมีไส้กรองถึง 3 ชั้น สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภาวะภูมิแพ้ของผู้อยู่อาศัย และลดกลิ่นรบกวนจากภายนอกได้ รวมทั้งยังมี HEAT EXCHANGER ทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิอากาศให้ลดลงก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน ทำให้อากาศเย็นสบายไหลเวียนอยู่ภายในบ้านตลอดเวลา เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและช่วยประหยัดการใช้พลังงานนอกจากนี้ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ยังพร้อมมอบข้อเสนอพิเศษสำหรับการซื้อคฤหาสน์นวัตกรรมญี่ปุ่น THE SIGNATURE @ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ บน 5 ทำเลศักยภาพ พระราม 9 - กรุงเทพกรีฑา / รามคำแหง / สุขุมวิท 77 / แจ้งวัฒนะ และ รัตนาธิเบศร์ ในราคา 30 – 72 ล้านบาท รับรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบครั้งแรกจาก LEXUS รุ่น UX300E เดินทางได้ 360 กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟเพียงครั้งเดียวและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มูลค่าถึง 3,490,000 บาท ภายในเดือนมีนาคมนี้เท่านั้น