เกษรวิลเลจ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ร่วมฉลองตรุษจีนปีกระต่ายธีม The Sky Forest of Fortune

เกษรวิลเลจ ไลฟ์สไตล์เออร์บัน วิลเลจ ใจกลางกรุง เดินหน้ายกระดับจากโครงการมิกซ์ยูสสู่การพัฒนา “Placemaking” อย่างเต็มรูปแบบแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ด้วยการปรับโฉมครั้งใหญ่ของ “เกษรอัมรินทร์” เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของโครงการให้เป็นพื้นที่อันเต็มไปด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ ให้กลุ่ม like-minded community พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างลงตัวปลุกพลังการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ให้มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างชีวิตชีวาให้ย่านราชประสงค์กลับมาเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ (Bangkok’s Capital of Lifestyle District) ต้อนรับการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปีนี้ โดยได้ปัยจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการเปิดประเทศที่เร็วกว่าที่คาดการณ์ของจีนจากข้อมูลของบริษัทวิจัยชั้นนำหลายแห่งต่างประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยือนประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน หรืออยู่ในระดับเกิน 60% ของปี 2562ขณะเดียวกัน เกษรวิลเลจ ยังเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีเถาะ 2566 กับแคมเปญ The Sky Forest of Fortune หรือ “ป่าแห่งโชคลาภ” เชิญชวนทุกคนมาเพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับบรรยากาศแห่งสีสันอันเจิดจ้าของดินแดนบนฟากฟ้า ที่เต็มไปด้วยฝูงกระต่ายขาว ต้นส้มน้อยใหญ่ ก้อนเมฆหลากสี และเหล่าผีเสื้อโบยบิน ที่นำมาประดับประดาตามพื้นที่ต่าง ๆ ของเกษรวิลเลจ และเติมเต็มช่วงเวลาสุดพิเศษนี้กับกิจกรรม และโปรโมชั่นมากมายจากร้านค้าแบรนด์ชั้นนำ วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2566ผลงานศิลปะและการตกแต่งภายใต้แนวคิด The Sky Forest of Fortune สะท้อนถึงจินตนาการแห่งดินแดนลึกลับที่ล่องลอยอยู่เหนือหมู่เมฆ ที่รู้จักกันในชื่อว่า “ป่าแห่งโชคลาภ” อันเป็นสถานที่ซึ่งเหล่ากระต่ายขาวปลูกต้นส้มนำโชคไว้มากมาย และได้รับความช่วยเหลือจากฝูงผีเสื้อหลากสีนำเอาละอองเกสรจากทุ่งดอกไม้บานสะพรั่งจากเกษรวิลเลจไปผสมพันธุ์จนผลิดอกงอกงามและออกผลเป็นส้มแห่งโชคลาภสี่สายพันธุ์ คือ Hope, Health, Wealth, และ Happiness เพื่อให้ฝูงกระต่ายขาวได้เก็บเกี่ยวและมามอบให้กับชาวเกษรวิลเลจ เปรียบเสมือนการนำความเป็นสิริมงคลจากฟากฟ้ามาสู่ทุกคนที่ได้มาเยือนเกษรวิลเลจในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566