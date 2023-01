BEM จับมือ BMN ทุ่ม 30 ล้าน ผุด‘Metro Art’อาร์ตเดสทิเนชันแห่งใหม่ใน MRTพหลโยธิน

นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดเผยว่า BEM มีแนวคิดที่อยากเห็นสังคม ชุมชน และครอบครัว ได้มีการใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ จึงได้ร่วมกับ รฟม. ททท. และBMN ปรับปรุง MRT สถานีพหลโยธิน เพื่อเป็นศูนย์รวมงานด้านศิลปะของศิลปินระดับโลก รวมถึงเปิดโอกาสให้กับศิลปินหน้าใหม่ได้มีโอกาสแสดงผลงาน นอกจากนี้ยังจัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะ (Art Learning Center) ให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยในแต่ละวันจะมี Work Shop งานศิลปะและการแสดงดนตรีของศิลปินหน้าใหม่ที่ต้องการหาพื้นที่ในการแสดง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นการแสดงศิลปะภายในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ BEM ที่มีโอกาสได้ตอบแทนสังคมอีกด้วยนายวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) กล่าวว่า รถไฟฟ้า MRT เป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีผู้โดยสารใช้บริการมากกว่าล้านเที่ยวต่อวัน เป็นตัวกลางสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะ ประกอบกับบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างความตื่นเต้นและประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดกับการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการผสานศิลปะเข้ากับระบบรถไฟฟ้า MRT จึงได้เปิดตัว “Metro Art” ณ สถานีพหลโยธิน บนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาท เพื่อเป็น Art Space และ Art Destination แห่งใหม่ใจกลางเมืองในสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน ที่เชื่อมต่อการเดินทางไปได้ในทุกพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งบริษัทมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ดียิ่ง และความประทับใจสูงสุดที่ได้ใกล้ชิดกับศิลปะ รวมทั้งชม และสนับสนุนผลงานของศิลปินไทย ผ่านการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วของรถไฟฟ้า MRTนายวิทสุวัฒน์ กล่าวด้วยว่า เหตุผลหลักที่เลือกพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ทั้งยังอยู่ในตำแหน่งใจกลางเมืองที่สามารถเดินทางออกไปถึงชานเมืองได้ ดังนั้นสถานีนี้จึงมีศักยภาพในการขยายความน่าสนใจและดึงดูดผู้ใช้บริการ MRT เพิ่มขึ้น ประกอบกับ BMN มีแผนจะปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินอยู่แล้ว จึงมั่นใจว่า การเปิด Metro Art อย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มกราคมนี้ ในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย และรัฐบาลเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ Metro Art สถานีพหลโยธิน เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพมหานครที่ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าชมอย่างไม่ขาดสายแน่นอน คาดว่าจะทำให้ยอดการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เพิ่มขึ้นถึง 20% หรือเพิ่มขึ้นจาก 25,000 เที่ยวคนต่อวัน เป็น 30,000 เที่ยวคนต่อวัน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และสร้างยอดขายให้กับร้านค้าใน Metro Mall และพื้นที่โดยรอบสถานีฯสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่ Metro Art สถานีพหลโยธิน มีไฮไลต์ ที่การจัดแสดงงานของศิลปินคนดัง ทั้งแนวโมเดิร์นอาร์ตและแนวคลาสสิค ที่หาชมได้ยากสับเปลี่ยนไปทุกๆ เดือน โดย 2 ศิลปินคนดังกลุ่มแรกที่มาจัดแสดงงานหลังเปิด Metro Art อย่างเป็นทางการ ได้แก่ PRJ และ The Jum รวมทั้งยังมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมศิลปะอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Art Learning Centre หรือ ศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปะ โดยร่วมกับ เครือข่ายสีน้ำนานาชาติ หรือ IWS Thailand ( International Watercolor Society Thailand ) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้ทางศิลปะในแขนงต่างๆ รวมทั้ง IWS Gallery และ IWS Shop โชว์รูมสำหรับการแสดงงานและขายผลงานศิลปะที่มีมูลค่าสูงนับล้านบาทนอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก Galleria Benetti ที่จะมาจัดทำโซน Paint Here Alright ที่จะนำสินค้าไลฟ์สไตล์มาให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง ตลอดจน Art Market ตลาดนัดงานศิลป์ที่ได้ 10ML เข้ามาบริหารจัดการ รวมไปถึงการแสดงดนตรีสดอีกมากมายจากศิลปินที่มีชื่อเสียงตลอดทั้งปี 2566 โดย BEM และ BMN หวังว่า สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน จะเป็น The Inspiring District แห่งแรกของประเทศไทยที่อยู่ในสถานีรถไฟฟ้าMRT Metro Art เปิดให้ผู้ที่สนใจงานศิลปะ เข้าชมและร่วมกิจกรรมต่างๆได้ตั้งแต่ วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 07.00 -21.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย