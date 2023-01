ส.อ.ท.ชู FTI Connect Learning แลนด์มาร์คนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจผ่านเครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัย เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่ 17 ม.ค.66

(16 ม.ค.66) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธุรกิจ โดยมี ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนายเกรียงไกร เปิดเผยว่า ส.อ.ท.พร้อมเดินหน้าดำเนินงานตามกรอบพันธกิจในการพัฒนาและเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ ส่งเสริมธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center และมุ่งหวังว่าศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์คในการนำเสนอข้อมูลความรู้ทางธุรกิจผ่านเครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจให้แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปด้าน ดร.คมสัน ระบุว่า GS1 Thailand หรือ สถาบันรหัสสากล ดำเนินงานในประเทศไทยมากว่า 35 ปี ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 สำหรับประเทศไทย อีกทั้งยังมีส่วนในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจยกระดับมาตรฐานสากล และเพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สถาบันฯ จึงดำเนินการปรับเปลี่ยนร้าน FTI Connect Shop ร้านขายสินค้าและของที่ระลึกของ ส.อ.ท. ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง ซึ่งเนื้อหาที่จัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้ฯ จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลานั้นๆดร.คมสัน กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand แบ่งโซนนำเสนอออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 1) โซนแนะนำหน่วยงาน ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด และกลุ่มอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม และหน่วยงานภายใต้ ส.อ.ท.2) โซนให้ความรู้ในเรื่องวิวัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน3) โซนให้ข้อมูลด้านการใช้มาตรฐานสากล GS1 ในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และเรียกคืนสินค้า (Recall) ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ4) โซนจัดแสดงนวัตกรรมการซื้อขายในอนาคต ที่คำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้บริโภค และช่วยให้ผู้ขายสามารถเก็บข้อมูลในการซื้อขายได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นศูนย์การเรียนรู้ฯ จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายเข้าชมล่วงหน้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันฯ www.gs1th.org/learning-center