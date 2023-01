ฉลองวันเด็ก! TNI ดึงเด็กเข้าถึงประกัน ออก“ประกันอุบัติเหตุเพื่อลูกรัก”

นางวิชินี โอรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TNI) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่บริษัทได้รับรางวัล “PRODUCT INNOVATION AWARDS” ประเภทผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก จากผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุเพื่อลูกรัก Happy PA for Child ดังนั้น วันเด็กปีนี้ ธนชาตประกันภัยจึงได้จัดโปรโมชันพิเศษร่วมฉลองความสุขและความอุ่นใจกับทุกครอบครัว เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ซื้อเป็นของขวัญสุดพิเศษมอบให้กับลูกรักตลอดช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566เป็น “ประกันอุบัติเหตุเพื่อลูกรัก Happy PA for Child ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า เป็นประกันภัยที่ช่วยให้ทุกครอบครัวอุ่นใจกับแผนและวงเงินที่เลือกซื้อ จากเงินที่จ่ายเบี้ยประกันเพียง 1 คน แต่ได้รับความคุ้มครองถึง 2 คน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ลุงป้าน้าอา ที่เลือกซื้อประกันภัยตัวนี้ เท่ากับได้ซื้อประกันภัยให้กับลูกหลานไปพร้อมกันด้วย โดยความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกัน จะมีเงินก้อนกรณีเสียชีวิต สูงสุด 1 ล้านบาท และยังมีเงินช่วยเหลือเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อเนื่องไปอีก 5 ปี สูงสุดอีก 1 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่จะได้รับ 2 ล้านบาทส่วนความคุ้มครองสำหรับบุตรหลาน มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้ง และมีความพิเศษตรงที่มีค่ารักษาพยาบาลจาก 4 โรคยอดฮิตที่มักพบในเด็ก ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ RSV ส่วนค่าเบี้ยประกันภัยนั้นก็ไม่แพงอย่างที่คิดเมื่อเทียบกับประกันสุขภาพทั่วไปของเด็ก อีกทั้งยังสามารถผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด พ่อแม่จึงไม่ต้องกังวล ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้เชื่อว่าตอบโจทย์พ่อแม่หลายๆ บ้านได้เป็นอย่างดีเมื่อซื้อเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! E-voucher ส่วนลดมูลค่า 500 บาท สำหรับแลกซื้อนาฬิกาโทรศัพท์สำหรับเด็ก Imoo Watch Phone ที่ Brandshop IMOO ใน Central ทุกสาขา ซึ่งสนับสนุนของรางวัลโดย บริษัท ไอมู่ ไทย เทคโนโลยี จำกัด โดยคุณสมบัติของนาฬิกานี้จะมีฟังก์ชันครอบคลุมความปลอดภัยของเด็กๆ รอบด้าน ทั้งการโทรศัพท์และถ่ายภาพได้อย่างสะดวกสบาย มีระบบ GPS รายงานตำแหน่งที่อยู่ รวมถึงระบบการแจ้งเตือนแบบ SOS เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่ได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดีผู้สนใจ ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อลูกรัก Happy PA for Child ได้ในทุกช่องทางที่สะดวก ได้แก่ เว็บไซต์ธนชาตประกันภัย www.thanachartinsurance.co.th ,ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.0-2666-8899 ,ทีทีบีทุกสาขา และตัวแทน โบรกเกอร์ต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566