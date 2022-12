PF&ฮ่องกงแลนด์ คว้า 2 รางวัล The PropertyGuru Thailand Property Awards 2022

“เลค เลเจนด์ บางนา-สุวรรณภูมิ” โครงการภายใต้การร่วมทุนระหว่าง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และ ฮ่องกงแลนด์ ได้รับ 2 รางวัลจากการประกาศรางวัลสุดยอดอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย The PropertyGuru Thailand Property Awards ประจำปี 2022 ระดับ WINNER ใน 2 สาขา ได้แก่ Best Waterfront Housing Development และ Best Luxury Housing Architectural Design (Bangkok)รางวัล Best Waterfront Housing Development ตอกย้ำความสำเร็จของ 2 พันธมิตรชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ ในการร่วมกันสร้างสรรค์ “เลค เลเจนด์ บางนา-สุวรรณภูมิ” ให้เป็นโครงการหรูริมทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ถึง 100 ไร่ โดยได้แรงบันดาลใจจากทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ประเทศอิตาลี ที่สวยงามขึ้นชื่อทั้งทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมที่อยู่ล้อมรอบทะเลสาบสำหรับรางวัล Best Luxury Housing Architectural Design (Bangkok) สะท้อนถึงแนวคิดการออกแบบที่เกิดจากการนำประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูในเมืองต่าง ๆ ทั่วเอเชีย มาพัฒนารูปแบบบ้านในโครงการนำเสนอใน 2 คอนเซ็ปท์ ได้แก่ เลคไซด์วิลล่า (Lakeside Villa) และ การ์เด้นวิลล่า (Garden Villa) ที่มีเอกลักษณ์ในสไตล์ Modern Italian Lakeside Villa ไฮไลท์ของโครงการคือ เลคไซด์วิลล่า คฤหาสน์หรู 3 ชั้นติดทะเลสาบ ที่ดีไซน์เป็นคฤหาสน์บนเนินเล่นระดับในแบบ Contour Landscape แห่งแรก และยังนำเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงเสาเข็มเหล็กเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างจากสหรัฐอเมริกา มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้เหนือมาตรฐาน ทั้ง 2 รางวัลถือเป็นความภาคภูมิใจในการพัฒนาโครงการให้มีความโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับ