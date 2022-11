เมืองไทยประกันชีวิต เปิดกลยุทธ์“SILVER Readiness by MTL”รับสังคมผู้สูงอายุ

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต ให้ความสำคัญถึงการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว พร้อมที่จะเดินเคียงข้างในทุกช่วงจังหวะของชีวิต ล่าสุด ได้เปิดตัวกลยุทธ์ “SILVER Readiness by MTL” (S=Solution I=Integration L=Longevity V=Value Added E=Excellence R=Readiness) มุ่งเน้นการตอบโจทย์ที่หลากหลายรอบด้านเพื่อการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุยุคใหม่ (Silver Age) ให้มีความสุขและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ด้วยการช่วยสร้างความอุ่นใจและเติมเต็มชีวิตสมาร์ทของวัยซิลเวอร์อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม และเครือข่ายพันธมิตรที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้ชีวิต (Ecosystem Partner) ที่สามารถดูแลลูกค้าครบวงจร พร้อมสร้างประสบการณ์แห่งความสุขและรอยยิ้มบนโลกสังคมใหม่ได้อย่างเข้าใจ เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุยุคใหม่บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพ ที่สามารถตอบโจทย์และช่วยขจัดความกังวลของผู้สูงวัยขึ้นมาโดยเฉพาะ ได้แก่ “โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์” และ “โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ พลัส” ซึ่งโดดเด่นด้วยการเลือกความคุ้มครองได้ตรงใจ กังวลโรคไหนก็เลือกให้อุ่นใจได้ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน รวมถึงคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ จนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 ใน 6 อย่าง ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน ประกอบด้วย 1.การเคลื่อนย้าย 2.การเดินหรือเคลื่อนที่ 3.การแต่งกาย 4.การอาบน้ำชำระร่างกาย 5.การรับประทานอาหาร และ 6.การขับถ่าย อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักโดยสามารถเลือกรับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน หรือรายเดือนและสามารถระบุผู้รับประโยชน์เป็นสถานให้บริการผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หรือโรงพยาบาลผู้สูงอายุ (Nursing Home) ที่มีรายชื่อร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯซึ่งมีมาตรฐานตามกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งมาตรฐานด้านสถานที่ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้านการให้บริการ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 40-80 ปี พร้อมให้ความคุ้มครองดูแลยาวถึงอายุ 81 ปีนอกจากนี้ หากต้องการวางแผนให้มีเงินใช้สบาย ๆ หลังเกษียณ ด้วยประกันบำนาญที่มีหลายแบบประกันให้เลือกได้ตามใจ การันตีมีบำนาญใช้ทุกปี สามารถเลือกรับบำนาญเป็นรายปี หรือรายเดือน และเลือกจ่ายผลประโยชน์เข้า Nursing Homeได้ ซึ่งจะช่วยคลายความกังวล สร้างความอุ่นใจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับวัยซิลเวอร์ได้เป็นอย่างดีสำหรับความคุ้มครองโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเท่านั้นเป็นสถานให้บริการผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือโรงพยาบาลผู้สูงอายุคู่สัญญาที่ได้รับมาตรฐาน ผ่านการจดทะเบียนรับรอง จากกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.muangthai.co.th ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จับมือกับ Nursing Home ชั้นนำของประเทศ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น เดอะซีเนียร์ โรงพยาบาลกายภาพบำบัด เดอะซีเนียร์ รัชโยธิน เดอะซีเนียร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุศิริอรุณเวลเนสเซ็นเตอร์ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุศิริอรุณแคร์ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย เดอะซีนิเซ่นส์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮม ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย เฌ้อสเซอรี่โฮม พรีเมี่ยมซีเนียร์แคร์ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย เฌ้อสเซอรี่โฮม ซีเนียร์แคร์ บางบอนเฮลท์ แอท โฮม แคร์เซ็นเตอร์ และ ViMUT Wellness บางนา-วงแหวน ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ รวมทั้งยังเตรียมที่จะขยายความร่วมมือไปยัง Nursing Home Network ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้นนายสาระ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ลูกค้าในกลุ่ม Silver Age ได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งความสุขที่ครบวงจรมากขึ้น และได้เข้าถึงบริการและนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ทางเมืองไทยประกันชีวิต ยังเดินหน้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ (Ecosystem Partners) เพื่อขยายการให้บริการที่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการผนึกกำลังกับบริษัท ฟูเชียเวนเจอร์แคปิทัล จำกัด (Fuchsia VC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของเมืองไทยกรุ๊ปโฮลดิ้ง ที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในส่วนของการช่วยแสวงหาและลงทุนในสตาร์ทอัพ ที่มีเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และการบริการสำหรับผู้สูงอายุ และมีขอบข่ายการลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยการลงทุนมุ่งเน้น ด้าน Healthtech Biotech และ Livingtech ที่สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพและคุณภาพชีวิต ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ทางเมืองไทยประกันชีวิต โดยเมืองไทยสไมล์คลับ ยังจัดแคมเปญพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย สไมล์คลับ กลุ่ม Silver Age เพียงใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น แคมเปญ Smile Healthy Family แลกรับโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะกับคุณ แคมเปญ Smile Stroke Screening แลกรับโปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ แคมเปญ Good Living with Chivit-D by SCG แลกรับ Code ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพสำหรับคนในครอบครัวผ่านช่องทางออนไลน์ และแลกคะแนนสะสมรับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ หรือแลกรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Royal Life จาก BDMS Wellness Clinic โดยสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click