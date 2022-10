โอกิลวี่ คว้าชัยครั้งใหญ่ รับ Grand LIA ครั้งแรกของประเทศไทย

โอกิลวี่ ประเทศไทย ประกาศข่าวดี หลังได้รับรางวัล Grand LIA จากเวที London International Awards (LIA) พร้อมด้วยรางวัล Gold 5 รางวัล Silver 7 รางวัล Bronze3 รางวัล และ Finalist อีก 1 รวมเป็น 17 รางวัล มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ในประเทศไทยและเอเชีย โดย London International Awards (LIA) คือ หนึ่งในเวที "Big 5" ของวงการโฆษณาและการตลาดของโลก ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด และขึ้นชื่อว่า ได้รางวัลยากมากที่สุด ในระดับเดียวกับ Cannes Lion, One Show, Clio และ D&AD โดยเป็นเวทีเดียว ที่สื่อการตลาดชื่อดังอย่าง Campaign Brief ให้คะแนนตั้งแต่รอบ Finalist ซึ่งทุกงานของโอกิลวี่ที่ได้รางวัลครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่งานที่มี effectiveness บนแบรนด์และธุรกิจของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นงานที่สร้างอิมแพคให้แก่วงการโฆษณาไทย รวมทั้งผู้คนและสังคมด้วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ประกอบด้วย The Innocent Eyes จาก Voiz ที่คว้ารางวัล Grand LIA ให้กับประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในหมวดTV/Cinema และแคมเปญอื่นๆจาก Voiz อย่าง Left and Right, The Battle, The Eyes, Contact Lens ก็ได้รับรางวัล Gold, Silver, และ Bronze รวมกันมากถึง 10 รางวัลขณะที่ Love Your Gut จากดัชชี่ คว้า Gold 2 รางวัล ในหมวด TV/Cinema – Humor และ Online Film – Foods และ Silver 1 รางวัล ในหมวด Health & Wellness - Homeopathic /Natural Remedies นอกจากนั้น Amazing Thailand – Culture to Commerce จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็ได้รางวัล Silver ในหมวด Creativity in the Metaverse - Commerce เป็นครั้งแรกของไทยอีกเช่นกัน นับเป็นการเปิดมิติใหม่ให้กับโฆษณาไทยในแง่ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเทียบเท่าระดับโลก ปิดท้ายด้วย Until We Meet Again จากไทยประกันชีวิต ได้รับรางวัล Bronze ในหมวด Production & Post - Production – Direction และเข้ารอบ Finalist จากหมวด Online Film - Financial Servicesนายนพดล ศรีเกียรติขจร ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ โอกิลวี่ ประเทศไทย กล่าวว่า การที่โอกิลวี่ได้รับรางวัล LIA ถึง 17 รางวัลในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งของโอกิลวี่เอง และของวงการโฆษณาไทย แน่นอนว่าเรามีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่สามารถแสดงศักยภาพของงานครีเอทีฟไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับบนเวทีระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องแต่ที่ภูมิใจมากไปกว่านั้นคือ งานทั้งหมดที่ได้รางวัล นอกจากจะมี effectiveness บนแบรนด์และธุรกิจแล้ว ยังได้สร้างอิมแพคหรือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับอุตสาหกรรมโฆษณาไทย รวมทั้งคนไทยและสังคมไทยด้วย อย่างเช่นแคมเปญของ Voiz ที่สร้างความแปลกใหม่ และสร้างความเซอร์ไพร์สให้กับคนดู เป็นความตั้งใจที่จะสร้างโฆษณาที่ไม่ใช่แค่โฆษณา แต่คือ Content ที่คนบนโลกออนไลน์ให้ความสนใจและโดนใจผู้บริโภค สามารถสร้าง Impact และช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆได้เป็นอย่างดี จนทำให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นถึง 16% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ จากการสำรวจผู้บริโภค ยังพบว่า แบรนด์ Voiz เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักเป็นอันดับที่หนึ่งในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกันอีกด้วย ส่วน Until We Meet Again ของไทยประกันชีวิตนั้นช่วยตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยและสังคมไทยตระหนักถึงคุณค่าชีวิต คุณค่าของความรัก และคุณค่าของมนุษย์ในหลากหลายมิติ ทำให้แบรนด์ได้รับ positive sentiment ถึง 80% ครองอันดับหนึ่ง share of voice ในช่วงที่ปล่อยแคมเปญ อีกทั้งช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ปกครองที่มีบุตรอายุ 0-11 ปี ได้มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ถึง 137% และที่สำคัญ งานนี้ยังเป็นกระบอกเสียงที่กระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงการดูแลเด็กเล็กในครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อลดโอกาสการสูญหาย และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่ต้องเผชิญเหตุการณ์ดังกล่าว