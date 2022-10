เจ มาร์ท กรุ๊ป เผยภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ใช้ “ใจ” เป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจ

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) กล่าวในงาน “The Future is Shaped by Our Hearts” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ว่า “เจ มาร์ท กรุ๊ป” ด้วยการเป็นบริษัทโฮลดิ้งหรือกลุ่มการลงทุน เราได้ปรับแนวคิดทางธุรกิจและค่านิยมใหม่เพื่อก้าวสู่ปีที่ 35 ด้วยความเชื่อในเรื่องของการทำทุกสิ่งด้วย “ใจ” ที่จะเป็นจุดยืนของแบรนด์และใช้ขับเคลื่อนการเติบโตของ 20 บริษัทในเครือ เราจะสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมในฐานะแบรนด์ที่มีความจริงใจโดยเป้าหมาย คือ การร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย การมองหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและการลงทุนร่วมกับพันธมิตร (Synergy) ในอนาคตจึงเน้นการนำจุดเด่นด้านเทคโนโลยีบิ้กดาต้า นวัตกรรมทางดิจิทัล และเครือข่ายค้าปลีกทั่วประเทศของเรามาเสริมศักยภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน และบริการทางด้านค้าปลีก และการเงินจาก เจ มาร์ท กรุ๊ป ได้สะดวกและหลากหลายยิ่งกว่าเดิมเจ มาร์ท กรุ๊ป เปิดตัวแคมเปญการสื่อสารแบรนด์ “ใจ” ที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ “ใจ” บนสื่อ Out of Home บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ทั่วกรุงเทพมหานคร และสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด “Perception - Reality” ที่สื่อความถึงการเติบโตทางธุรกิจของ เจ มาร์ท กรุ๊ป ในปัจจุบันที่มีมูลค่ารวมกันกว่า 2 แสนล้านบาท มีความยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะคาดคิด เกิดจากความร่วมมือของทีมงานและพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน เปรียบได้กับฐานรากภูเขาน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องทะเลลึก ซึ่งลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ อาจได้รับรู้ความสามารถและมุ่งมั่นตั้งใจ เจ มาร์ท กรุ๊ป นี้เพียงบางส่วนเหมือนได้เห็นยอดภูเขาน้ำแข็งที่อยู่พ้นน้ำเท่านั้นการเปิดตัวแคมเปญสื่อสารการตลาดของกลุ่มเจมาร์ทอย่างครบวงจร “ใจ” จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปีหน้าด้วยงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท เพื่อสร้างความมั่นใจกับกลุ่มพันธมิตร นักลงทุน ลูกค้า ประชาชน ตลอดจนพนักงานหลายหมื่นคนทั่วประเทศนายอดิศักดิ์ เน้นย้ำว่า ค่านิยมใหม่ของ เจ มาร์ท กรุ๊ป เพื่อก้าวที่กล้าสู่อนาคต ประกอบด้วยด้วยเครือข่ายธุรกิจและพันธมิตรที่หลากหลายเราจึงเข้าถึงทุกชีวิตได้ดียิ่งกว่าจากความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินเพื่อการค้าปลีกและรายย่อย เราจึงมีความเข้าใจและเต็มใจที่จะร่วมแก้ปัญหาทางการเงินให้ประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเรานำเทคโนโลยีบิ้กดาต้า และนวัตกรรมทางดิจิทัลมาพัฒนารูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจการเงินเพื่อการค้าปลีกและรายย่อย ที่ตอบโจทย์กับทุกความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนมีแรงผลักดันที่จะส่งเสริมให้คนไทยพัฒนาตนเอง มีต้นทุนที่ดีในการสร้างโอกาส เพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่กลัวอุปสรรคนายเอกชัย สุขุมวิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า วันนี้ แนวคิดธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ใจ” ของ เจ มาร์ท กรุ๊ป มีภาพความสำเร็จของทุกบริษัทในเครือที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เรากำลังก้าวต่อไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน แบบ J Curve ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพทางธุรกิจ และผนึกกำลังกับพันธมิตรอย่างเปิดกว้างเพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างโมเดลการเติบโตแบบทวีคูณ (Exponential Business Model) ร่วมกัน โดยตั้งเป้าภาพรวมกำไรเติบโตไม่น้อยกว่า 50% ต่อปี ในอีก 3 ปีข้างหน้า เจมาร์ท กรุ๊ป ได้ผนึกความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อสร้างธุรกิจต่อยอดในอนาคตปีที่ผ่านมา เราได้เป็นพันธมิตรกับ กลุ่ม BTS ซึ่งผลักดันศักยภาพของการดำเนินธุรกิจร่วมกันที่หลากหลาย ในด้านค้าปลีก และการเงิน นอกจากนี้ เรายังได้เป็นพันธมิตรกับทั้ง บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์โซลาร์ รูฟท็อป ให้กับลูกค้า และการเข้าไปลงทุนในกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ขยาย Ecosystem เข้าไปในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีโอกาสในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก และได้มีแผนจะเข้าลงทุนในบริษัท พีอาร์ทีอาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้าน HR Outsource เบอร์ 1 ของประเทศ ซึ่งเจมาร์ทจะเข้าไปสร้าง Ecosystem ให้บริษัท และพันธมิตรร่วมกันเติบโตมากขึ้นในอนาคตนายอดิศักดิ์ ย้ำด้วยว่า เจ มาร์ท กรุ๊ป เป็นองค์กรที่มีความพร้อมสู่การเติบโตในอนาคต เราพัฒนานวัตกรรมและเสริมศักยภาพทุกด้านให้กับบริษัทในเครือเพื่อพร้อมมีบทบาทในระดับแนวหน้าของธุรกิจค้าปลีก การเงิน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุกก้าวของการเติบโตเราได้รับพลังความร่วมมือจากพันธมิตรที่มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้พร้อมเข้าสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจของประเทศ นี่คือสาเหตุที่เราต้องเร่งสร้างแบรนด์ เจ มาร์ท กรุ๊ป อย่างไม่รีรอ (Proactive Rebranding) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ เพิ่มความรักในแบรนด์ รวมทั้งสร้างคุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Value) แก่ลูกค้า ให้เชื่อมั่นว่าเราจะมอบประโยชน์จากสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ที่ล้วนสร้างสรรค์ด้วยความเข้าใจการใช้ชีวิตของลูกค้า และเราจะเคียงข้างมอบความสุขให้ประชาชนในทุกสภาพเศรษฐกิจ