WP ผุดแคมเปญตอกย้ำแบรนด์พลังงานเคียงข้างสร้างรอยยิ้มให้คนไทย

นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ดับบลิว พี เอนเนอร์ยี่ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่การเติบโตที่ยั่งยืน หรือ “Transformation for Sustainable Growth” เราให้ความสำคัญอย่างมากกับการเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจหลักอย่างก๊าซ LPG ดังเช่นตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ที่เรามุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม LPG ที่คุณภาพดีที่สุด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการที่ดีที่สุดปีนี้ ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ยังคงแสดงออกถึงการเป็นเพื่อนคนสำคัญที่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มในทุกจังหวะชีวิต ผ่านการจัดกิจกรรมที่จะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรม Road Show “วันนี้คุณใช้เวิลด์แก๊สแล้วหรือยัง” ได้มีการลงพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร สตรีทฟู้ด และแผงลอยซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 มาร่วมสนุกในกิจกรรม ลด แลก แจก แถม นอกจากนั้น “เวิลด์แก๊ส” ยังเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้มีการพัฒนาถังก๊าซหุงต้มขนาด 8 กิโลกรัม มาช่วยแบ่งเบาต้นทุนผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยภายใต้สภาวะความท้าทายทางเศรษฐกิจในยุค Next Normal ด้วยขนาดถังที่พอดี น้ำหนักไม่มากทำให้ขนย้ายได้สะดวก รวมถึงราคาและค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ากว่าแบบดั้งเดิมไม่เพียงเท่านั้น ยังพัฒนาระบบ CRM ผ่านช่องทางของ LINE Official Account: @worldgasfamily เพื่อสื่อสารและติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาร้านค้าแก๊ส สามารถสั่งเวิลด์แก๊สใกล้บ้านได้ง่าย ๆ พร้อมการสะสมแต้มเพื่อรับรางวัลอื่น ๆ มากมาย รวมทั้งกิจกรรม Lucky Draw ให้ได้ลุ้นชิงโชคอีกด้วยและล่าสุดกับแคมเปญ “เวิลด์แก๊ส ส่งรหัสซีลลุ้นทอง” เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริโภค ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม และโรงบรรจุทั่วประเทศที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เวิลด์แก๊สเป็นอย่างดี ส่งผลให้แบรนด์เวิลด์แก๊สเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงตลอดมาผ่านเงื่อนไข: เมื่อซื้อก๊าซหุงต้มเวิลด์แก๊สขนาด 8, 15 และ 48 กิโลกรัม ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายก๊าซหุงต้มเวิลด์แก๊สทั่วประเทศที่ใช้ซีลใหม่สีเงินเมทัลลิก แล้วนำรหัส 10 หลักบนซีลมาลงทะเบียนร่วมสนุกผ่านทาง Line Official Account : @worldgasfamily พร้อมลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนถูกต้อง ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ เช่น ทองคำรูปพรรณ iPhone 13 Pro 256GB สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า Segway และของรางวัลอื่น ๆ จำนวนทั้งสิ้น 114 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท โดยจะจับรางวัล ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 และประกาศผลผ่านทาง Line OA @worldgasfamily ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 และในอนาคต ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จะยังคงเดินหน้าในการเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ พร้อมด้วยวิสัยทัศน์เคียงข้างสร้างรอยยิ้มในการใช้ชีวิตของคนไทยต่อไปอย่างแน่นอน