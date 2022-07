ทัพนักธุรกิจซาอุฯเยือนไทย หนุนส่งออกอาหารฮาลาลไทย โตก้าวกระโดด

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยและขยายโอกาสการค้า การลงทุน พร้อมเข้าร่วมงาน THAI – SAUDI BUSINESS FORUM ซึ่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในนามภาคเอกชนฝ่ายไทยเป็นผู้จัดงานดังกล่าวขึ้น ระหว่างนี้ คณะนักธุรกิจซาอุดิอาระเบียได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจซาอุดิอาระเบีย กว่า 50 คน ที่มาเยี่ยมชมศูนย์ฯศูนย์ดังกล่าวถือเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และสร้างนวัตกรรมฮาลาล ตลอดจนเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สอดรับกับการที่ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยสินค้าฮาลาลหลายอย่างของไทยได้รับความนิยม และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากนายสนั่น กล่าวว่า หอการค้าไทย ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านอาหารและการแปรรูปมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายช่องทางการจำหน่าย เพื่อสร้างโอกาสของสินค้าอาหารไทยในการบุกตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่มีกำลังซื้อสูง ที่ผ่านมาหอการค้าฯ ได้นำคณะผู้ประกอบการไทยกว่า 62 ราย เดินทางไปจัดแสดงสินค้าด้านอาหารในงาน Gulfood 2022 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ซื้อชาวตะวันออกกลางเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการเจรจาการค้าที่มีมูลค่าการสั่งซื้อกว่า 8,000 ล้านบาทนอกจากนี้ ในส่วนของการค้าภายในประเทศ หอการค้าฯ ยังได้ร่วมจัดงาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 ซึ่งมีการจัดโซนอาหารฮาลาลเป็นการเฉพาะ โดยพบว่ามีผู้ซื้อจากหลายประเทศในตะวันออกกลาง ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย อิรัก โอมาน จอร์แดน อิหร่าน อิสราเอล กาตาร์ คูเวต และบาห์เรน เดินทางมาเจรจาธุรกิจเพิ่มขึ้น ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของภูมิภาคอาเซียน และมุ่งสู่การเป็นครัวของโลกในอนาคตด้าน Mr. Krayem S. Alenezi Member the board of directors of the Riyadh Chamber of Commerce ยังได้กล่าวเสริมว่า ซาอุดิอาระเบียมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำในภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก ตลอดจนมีเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยมีความสนใจที่จะนำนวัตกรรมและความรู้ดังกล่าวมาดำเนินการในประเทศไทย ซาอุดิอาระเบียก็พร้อมที่จะส่งบุคลากรมาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตรให้กับผู้ประกอบการไทย และยังสนใจร่วมลงทุนในภาคการเกษตรของประเทศไทยด้วย ซึ่งจะเป็น Springboards สำคัญ ในการขยายตลาดการค้าด้านการเกษตรของไทยไปสู่ตะวันออกกลาง รวมถึงแอฟริกาใต้ ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ มิใช่เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้น แต่คณะฯ ซาอุดิอาระเบียมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนายสนั่น กล่าวด้วยว่า ในโอกาสที่คณะนักธุรกิจซาอุดิอาระเบียเดินทางมาเยี่ยมชมหน่วยงานด้านฮาลาลของไทยในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศที่จะสร้างความเชื่อมั่น แสดงถึงความพร้อม และศักยภาพของไทย ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยให้เกิดการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางได้อย่างก้าวกระโดด หลังจากที่ทั้งสองประเทศได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันในทุกมิติอีกครั้งทั้งนี้ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Thai – Saudi Business Forum” ขึ้น ณ ไอคอนสยาม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นการขยายผลการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนร่วมกัน