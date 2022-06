ผู้ว่า กทม.ถกหอการค้า เล็งตั้ง กรอ.กทม.ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ผู้ว่า กทม. หารือความร่วมมือกับหอการค้าฯ ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศเสนอจัดตั้ง กรอ. (กทม.) พร้อมดึงคนรุ่นใหม่ช่วยวางกลยุทธ์อนาคตของกรุงเทพนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลัง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะผู้บริหาร กทม. เข้าพบกับคณะกรรมการหอการค้าไทย และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC: Young Entrepreneur Chamber of Commerce) เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน กทม.ในด้านต่าง ๆร่วมกัน โดยมีการนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานขององค์กรให้ได้รับทราบ ซึ่งหอการค้าไทยมีเครือข่ายกว่า 1 แสนราย ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า หอการค้าต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร 1 เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย 2 ลดความเหลื่อมล้ำ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง การค้าการลงทุน , เกษตรและอาหาร , ท่องเที่ยวและบริการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนภาพรวมเศรษฐกิจ ตามนโยบาย Connect the Dots ในการเชื่อมโยงการทำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนการหารือร่วมกัน หอการค้าไทย เสนอประเด็นที่จะผลักดัน 6 ประเด็น ดังนี้1. การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชน ของกรุงเทพมหานคร (กรอ. กทม.) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำ และร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ของ กทม.ร่วมกัน อาทิ เช่น การผลักดันเรื่อง e-Government มีความสำคัญมาก โดยสามารถช่วยลดเรื่องระยะเวลาการติดต่อราชการของภาคประชาชน และภาคธุรกิจแล้ว จึงอยากให้ กทม. นำร่อง ในบางเรื่องที่สามารถทาให้เกิดขึ้นได้ก่อน เช่น การติดต่อขอเอกสารต่างๆ ในสำนักงานเขต หรือหน่วยงานในสังกัด กทม. เป็นต้น การทำกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่ Smart City และ เหมาะกับการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจตามแนว Trade & Travel รวมถึง การส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ด้วยแนวคิด “ไทยเท่” ซึ่งจะช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพ สินค้า และบริการต่าง ๆ ให้มีมูลค่าสูงขึ้น2. การสร้าง Ecosystem ที่เหมาะกับ การสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยได้มีการนำเสนอการสร้างผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ได้มีการยกตัวอย่างของหอการค้าฯ ที่มีการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) กรุงเทพฯ ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมของหอการค้าฯ โดย ได้มีข้อเสนอพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ในมิติต่าง ๆ อาทิ เช่น การพัฒนา Street Food เป็นต้น3. การเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพงาน APEC 2022 ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ โดย หลายกิจกรรมที่หอการค้าฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในนามภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมจัดงานโดยเฉพาะงาน APEC CEO Summit ที่ วางแผนจะจัดขึ้นที่ ไอคอนสยาม จึงขอให้ทาง กทม. ช่วยเร่งการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแถวนั้น รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมเนื่องจากเป็นงานระดับชาติที่มีผู้นำจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งพื้นที่การจัดงานทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ กทม.4. โครงการอบรมข้าราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนานักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก (To become active global citizens) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างพลเมืองไทยให้กลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความองค์ความรู้ และความเข้าใจในการสร้างสรรค์พลเมืองโลก ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการเรียนรู้ผ่านประเด็นทางสังคม รวมถึงมีการเสริมเรื่องการสอนภาษาจีนให้โรงเรียนของสังกัดกทม 400 กว่า โรงเรียนทั้งระดับประถม มัธยม และอาชีวะด้วย ซึ่งการสร้างคนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก5. ผลักดันให้เกิดการทบทวนราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เนื่องจากปัจจุบันราคากลาง ไม่เท่ากับราคาตลาด ทำให้กระทบต่อหลายโครงการที่ดำเนินการอยู่ หรือกำลังอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับเหมา ซึ่งราคาที่ต่างกันอาจทำให้เกิดกรณีผู้รับเหมาบางรายทิ้งงานในหลายโครงการ รวมถึงภาคธุรกิจแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงมากในช่วงที่ผ่าน ดังนั้น จึงเสนอให้ท่านผู้ว่าฯหารือกับกรมบัญชีกลาง ช่วยผลักดันประเด็นดังกล่าว เพื่อให้สะท้อนต้นทุนความเป็นจริงของภาคธุรกิจ6. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ที่เรียกว่า หลักสูตร Top Executive Program on China Business Insights and Network หรือเทพเซียน (TEPCIAN) เป็น หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้งชาวไทยและชาวจีนที่ต้องการทำการค้า การลงทุน การท่องเทียว ระหว่าง 2 ประเทศ และถือเป็นหลักสูตรแรกของไทยที่เน้นให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมของจีน ได้รับทราบถึงแนวทางในการค้า การลงทุน และการประสานงานกับภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำธุรกิจระหว่าง 2 ประเทศด้วยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวจากการที่ก่อน Covid มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาประเทศไทยกว่า 11 ล้านคน การรู้จักและเข้าถึงคนจีนมากขึ้นก็จะสามารถช่วยให้เราเข้าใจกัน โดยท่านผู้ว่าฯมีสนใจและจะส่งทางปลัดของกรุงเทพฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ด้วยภายหลังการประชุม นายชัชชาติ กล่าวว่า แนวทางที่หอการค้าไทยนำเสนอสอดคล้องกับแนวทางของ กทม. ในหลายเรื่อง เช่น การสร้าง e-Government การทำ One stop service เรื่อง Ease of doing Business การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ฯลฯโดยแนวทางของ กทม.กำหนดไว้ 3 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2) การสร้าง Productivity รวมทั้งเรื่อง Ease of doing business และ 3) สร้างโอกาสให้ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทั้งนี้ หัวใจของการทำงานคือต้องฟังเอกชนเยอะ ๆ โดยต้องการให้เอกชนเข้ามาร่วมกำหนดยุทธศาสตร์เมือง ซึ่งเห็นด้วยกับการตั้ง กรอ.กทม. ซึ่งจะมีหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาร่วมกันทำงาน คาดว่าจะตั้งได้ภายใน 2 สัปดาห์ นอกจากนั้น ต้องดึงคนเก่งเข้ามาช่วยจึงจะสามารถสร้างเมืองน่าอยู่ได้นายชัชชาติ กล่าวว่า สิ่งที่ YEC หอการค้า เสนอเรื่อง Street food เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะเกี่ยวข้องเร่งด่วนกับปากท้องของประชาชน ซึ่งจะเร่งดำเนินการโดยด่วน ภายใน 1 เดือน นอกจากนั้น ที่ หอการค้าฯ ได้เสนอเรื่องครูสอนภาษาจีน ซึ่งจะมาช่วยพัฒนาและยกระดับโรงเรียนในสังกัด กทม. ก็จะช่วยได้มากด้านนายสนั่น ย้ำว่า หอการค้าไทย ขอบคุณผู้ว่า กทม. และคณะผู้บริหารฯ ที่ได้มาพบปะหารือกับคณะกรรมการหอการค้าฯ ในครั้งนี้ โดยประเด็นนำเสนอด้านต่าง ๆ ของหอการค้าฯ ขอให้ทาง กทม. ได้รับไว้พิจารณา ทั้งนี้ เชื่อว่า การทำงานแบบ “Connect the Dots”ร่วมกันแบบนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และสามารถวางแผนออกแบบยุทธศาสตร์ของกรุงเทพฯ ให้น่าอยู่ได้ร่วมกัน