CPNอัดงบลงทุน5ปี1.2แสนล.เร่งเครื่องปั้นมิกซ์ยูส ร่วมพัฒนาประเทศ

ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน กล่าวว่า แผนธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า ตั้งงบลงทุน 120,000 ล้านบาท เดินหน้า “Retail-Led Mixed-Use Development” พัฒนา 4 ธุรกิจหลักคู่ขนานกัน คือ ศูนย์การค้า, ที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรม ให้ประสบความสำเร็จครอบคลุมกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ โดยภายในปี 2569 เซ็นทรัลพัฒนา จะมีโครงการจากทุกธุรกิจรวมกันกว่า 180 โครงการ ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้ชีวิตนางสาววัลยา กล่าวว่า นับจากนี้ทุกโครงการของเซ็นทรัลพัฒนา จะมีมากกว่า 1 องค์ประกอบเป็นมิกซ์ยูสที่สมบูรณ์แบบ โดยมีศูนย์การค้าเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบซึ่งทั้ง 4 ธุรกิจ สามารถเติบโตไปด้วยกันใน Ecosystem ของเซ็นทรัลพัฒนา และยังมีศักยภาพที่จะขยายธุรกิจไปเองได้อย่างมีอิสระ ขึ้นอยู่กับทำเลและความต้องการของแต่ละพื้นที่ ซึ่งการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสของเซ็นทรัล ไม่ได้มองแค่การเป็น shopping center เท่านั้น แต่มองไปถึงการเริ่มต้นชีวิตที่บ้าน ,คิดไปถึงการทำงานที่ที่ทำงาน และการไปพักผ่อนที่โรงแรมด้วยโครงการใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบ เช่น “เซ็นทรัล จันทบุรี” กำหนดเปิด 26 พฤษภาคมนี้, “คอมมูนิตี้มอลล์ ทองหล่อ” เปิดไตรมาส 4 ปีนี้, “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” เปิดไตรมาส 4 ปี 2566, , คอนโดมิเนียม ด้านหลังเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า เปิดจองแล้ววันนี้ และโครงการโรงแรมที่โคราช, อุบลราชธานี และบ่อวิน ชลบุรี รวมทั้ง“Central Park” shopping center & office เปิดภายในปี 2567 เป็นการพัฒนาพื้นที่ที่มีคุณภาพ เพื่อดูแลคน,ชุมชน ,สิ่งแวดล้อม ให้เติบโตควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศไทยนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนามีจุดแข็งในการเป็น Center of Life ทำให้มีความเข้าใจหัวใจสำคัญของการพัฒนามิกซ์ยูส ซึ่งส่วนรีเทล เป็นหัวใจสำคัญที่เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบ Synergy เข้าหากัน มอบ new solutions ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ชุมชน และประเทศ ด้วยกลยุทธสำคัญคือDevelop District: บุกเบิกสร้างย่าน เปิดเมือง นำพาความเจริญไปยังทุกที่ที่เราไปถึงStrong Synergy and Ecosystem: การมี Ecosystem ระหว่างทุกองค์ประกอบในโครงการ มอบความสะดวกสบายและ privilege ให้กับผู้ใช้งานในทุกส่วน รวมไปถึงการผนึกกำลังในกลุ่มเซ็นทรัลทั้งการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและการใช้ Big Data จาก The 1 ทำให้เราเข้าใจตลาดทั่วประเทศCommunity at heart: ยึดหลักการ co-create กับท้องถิ่น ทั้งในด้านการสร้าง Local Wealth และการส่งเสริม Local Essence ของท้องถิ่นนั้นๆ”นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ Head of Community Mall Business กล่าวว่า “สำหรับธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ เราตั้งใจที่จะปรับกลยุทธ์และต่อยอดให้ดีขึ้นด้วยแนวคิด Center of Life พร้อมยกระดับไลฟ์สไตล์ให้เข้าถึงลูกค้าและชุมชนมากขึ้น โดยธุรกิจ Small Retail นี้จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการขนาดใหญ่ที่เรามีอยู่แล้ว ทำให้ขยายไปสู่ทำเลศักยภาพสูงและย่าน CBD ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น โครงการใหม่ที่จะเปิดให้บริการในไตรมาส 4/65 นี้คือ โครงการ Marche Thonglor ที่จะตอบโจทย์ neighborhood ที่ดีที่สุดในย่านทองหล่อสำหรับแผนขยายโครงการในต่างประเทศ เซ็นทรัลพัฒนาตั้งเป้าเป็น Regional Retail Platform ที่นำพาธุรกิจต่างๆ ต่อยอดความสำเร็จร่วมกัน ปัจจุบันได้เปิดโครงการศูนย์การค้าไทยแห่งแรกคือเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ที่มาเลเซีย นอกจากนี้ ยังคงศึกษาโอกาสใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะมาเลเซียและเวียดนาม ต่อยอดจากที่กลุ่มเซ็นทรัลได้เข้าไปบุกเบิกการทำธุรกิจกล่าวว่า ธุรกิจ Residential เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับเซ็นทรัลพัฒนามากกว่า 8 ปี วันนี้เราพร้อมก้าวสู่การเป็น Top Developer พัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งแนวราบและแนวสูง โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาต่อยอดกับโลเคชั่นของศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา และจับมือกับโครงการต่างๆ ร่วมกับเครือกลุ่มเซ็นทรัล รวมถึงการพัฒนาโครงการเดี่ยวอีกมาก เราเป็นผู้นำคอนโดมิเนียมและโครงการหมู่บ้านจัดสรรบนทำเลศักยภาพสูงที่อยู่ติดหรือใกล้กับศูนย์การค้า ซึ่งมอบความสะดวกสบายครบทุกไลฟ์สไตล์ให้กับลูกบ้าน อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะส่งมอบโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์และฟอร์แมตที่หลากหลายทั้งแนวสูงและแนวราบ ได้แก่ คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศนอกจากนี้ เรายังเลือกทำเลที่ดีที่สุดของย่านและเมืองนั้นๆ ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเสมอ เรียกว่าการเป็นลูกบ้านเซ็นทรัลแตกต่างด้วย ‘คุณภาพการอยู่อาศัยที่ดี ลงทุนก็มั่นคง’ ให้บ้านเซ็นทรัลเป็นบ้านที่ดีที่สุดในทุกย่าน ทุกเมือง และทุกจังหวัดของไทยปัจจุบัน Central Pattana Residential มีทั้งหมด 22 โครงการรวมมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งมียอดโอนแล้ว 10,000 ล้านบาท และยอดรอรับรู้รายได้ 3,700 ล้านบาท มีลูกบ้านเซ็นทรัลแล้วกว่า 10,000 รายกล่าวว่า ธุรกิจโรงแรมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เซ็นทรัลพัฒนามีความเชี่ยวชาญ ปัจจุบันเรามีเซ็นทารา อุดรธานี และฮิลตัน พัทยา โดยเราเล็งเห็นถึงการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจโรงแรมในทุกจังหวัดให้มีมาตรฐาน ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวได้ โดยเรามีความมั่นใจในการขยายธุรกิจโรงแรมทั่วประเทศ ด้วยจุดแข็งของทำเลที่ตั้งอยู่บนทำเลโดดเด่นใจกลางเมืองเป็นจุดเริ่มต้นของทุกการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน อีกทั้งการเชื่อมโยงกับศูนย์การค้ายังมอบความสะดวกสบายครบครันโดยมุ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ภายใต้แบรนด์ระดับ Upscale ที่มาพร้อมส่วนสัมมนาและการจัดเลี้ยงที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกแบบทั้งทำงานและพักผ่อน และอีกแบรนด์เป็นอยู่ในทำเลที่โดดเด่น สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทั้งนี้ เราจะพัฒนาโรงแรมที่ได้ระดับมาตรฐาน พร้อมทั้งคุณภาพและการให้บริการ ภายใต้การบริหารของเชนโรงแรมให้กับทุกจังหวัด โดยมีทั้งแผนเปิดในโครงการศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนาในจังหวัดต่างๆ และพัฒนาร่วมกับศูนย์การค้าในเซ็นทรัลกรุ๊ปด้วย”กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ธุรกิจออฟฟิศของเราได้รับความเชื่อมั่นจากธุรกิจชั้นนำตั้งแต่องค์กร Corporate ขนาดใหญ่ไปจนถึงบริษัทและสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ โดยเราครองความเป็น Leading Player ในย่าน Bangkok CBD และ Prime Locations เชื่อมต่อเข้ากับพื้นที่ศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่บน Financial & Business District ที่สำคัญ โดยที่ผ่านมาอาคารสำนักงานของเรารักษา Occupancy Rate ได้มากกว่า 90% มาโดยตลอด พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงโครงการของเราอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Space รูปแบบใหม่ๆ และความใส่ใจในคุณภาพชีวิตทุกคนที่ต้องเข้ามาใช้พื้นที่ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นพัฒนาอาคารสำนักงานเป็น LEED Green Building ภายใต้วิสัยทัศน์ด้าน Sustainability ของเราด้วยปีนี้ โฟกัสสำคัญคือการปรับโฉม The Offices at centralwOrld และวางแผนขยายโปรเจ็คในอนาคต ได้แก่ Central Park Office ภายในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ที่จะพลิกโฉมสู่ Professional Hub ระดับโลก และโครงการภายใต้บริษัท GLAND ในย่านพระราม 9 CBD ศักยภาพสูง”เพื่อตอบรับเทรนด์แห่งอนาคตนอกจาก 4 ธุรกิจหลักภายใต้ Retail-Led Mixed-Use Development เซ็นทรัลพัฒนายังมีกลุ่มธุรกิจ Alternative Assets เพื่อมองหาโอกาสในการขยายและลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเติมเต็ม Ecosystem และเชื่อมโยงกับธุรกิจหลัก เช่น การร่วมทุน Grab ที่เป็น Delivery Platform และ Common Ground ที่เป็น Co-Working Space และเตรียมศึกษาการลงทุนใน Venture Capital ที่เตรียมเปิดเผยรายละเอียดเร็วๆนี้