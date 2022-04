ดีเดย์ 25 เม.ย.-1 พ.ค.65 มหกรรมที่อยู่อาศัยออนไลน์จาก ธอส.

ธอส.จัด VARIETY HOME VIRTUAL FAIR มหกรรมที่อยู่อาศัยออนไลน์จาก ธอส. ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ซื้อบ้านได้ ทางเว็บไซต์ virtualfair.ghbank.co.th ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 นำบ้านและคอนโดมิเนียม ทั้งมือหนึ่ง มือสอง อัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมรับ Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และสลากออมทรัพย์ ธอส.ผลตอบแทนดี มีโอกาสถูกรางวัลสูงนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุก Generation ที่ต้องการมีบ้านเข้าถึงบริการของ ธอส. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในรูปแบบโลกการเงินยุคใหม่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบ New Normal และปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19ธอส. จึงกำหนดจัดงาน VARIETY HOME VIRTUAL FAIR : มหกรรมที่อยู่อาศัยออนไลน์จาก ธอส. ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ซื้อบ้านได้ทางเว็บไซต์ virtualfair.ghbank.co.th ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 โดยมีไฮไลท์สำคัญที่ผู้เข้าร่วมงานไม่ควรพลาดประกอบด้วย1.บ้านและคอนโดมิเนียมมือหนึ่ง จากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รวมกว่า 600 โครงการทั่วประเทศที่มีราคาซื้อขายไม่เกิน 2.5 ล้านบาท รวมถึงโครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพ เดินทางสะดวก มาให้ผู้ซื้อทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำงาน (First Jobber) สามารถเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ โดยสามารถเปรียบเทียบจุดเด่น ความน่าสนใจ และราคา พร้อมกับมีส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ มากมาย ซึ่งธนาคารได้เปิดให้ผู้ที่สนใจดูรายชื่อโครงการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศที่เข้าร่วมงานได้ที่ www.ghbank.co.th/uploads/wysiwyg/files/Variety%20Home%20Virtual%20Fair%20(20_4_65)(1).pdf2.โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ให้กู้สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ที่เข้าร่วมงาน VARIETY HOME VIRTUAL FAIR อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.22% ต่อปี ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.46% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 2.69% ต่อปี คิดจากอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบันเท่ากับ 6.150% ต่อปี) เฉลี่ย3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยเพียง 2.53% เท่านั้น (ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) กรณีกู้ 2.5 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 40 ปี ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 8,600 บาท/เดือน ต่ำกว่าการผ่อนชำระกรณีกู้โดยใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อปกติของธนาคารเกือบ 1,000 บาท/เดือน!! จองสิทธิ์ทางเว็บไซต์ virtualfair.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.49 น.เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.00 น. ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการ 1,500 ล้านบาท และยังมีโปรโมชั่นพิเศษกับช่วง Golden Minute ในวันที่ 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2565 วงเงินจำกัด พร้อมพูดคุยขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อได้แบบสด ๆ เหมือนกับเดินทางมาที่สาขาอีกด้วย3.บ้านมือสองของ ธอส. ราคาไม่เกิน 2.5 ล้านบาท กว่า 1,400 รายการ จากทั่วประเทศหลากหลายประเภท อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์ ในจำนวนนี้มีบ้านมือสอง ราคาไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ในโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 กว่า 1,000 รายการ พิเศษ! ผู้ที่จองซื้อจะได้สิทธิ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน และพิเศษสุด!! ช่วง “บ้านถูกและดี..นาทีเดียว” คัดสุดยอดบ้านมือสองรายการเด่นทำเลดี 5 รายการ มาจำหน่ายในราคาพิเศษสุด พร้อมรับ Gift Voucher มูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาทลูกค้าจองซื้อทรัพย์ผ่านทาง Facebook Fanpage : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา14.30 น. และวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. และเวลา 17.30 น. (ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จองทรัพย์ จะต้องวางเงินประกันการซื้อทรัพย์จำนวน 1,000 บาท และทำสัญญาจะซื้อจะขายภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่จองซื้อทรัพย์ได้)4.สลากออมทรัพย์ ธอส. รวมสลาก 3 ชุดของ ธอส. ที่เปิดรับฝากในขณะนี้ ซึ่งให้ผลตอบแทนดี มีโอกาสถูกรางวัลสูง ประกอบด้วย ชุดขาลเพิ่มพูน หน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.30% ต่อปี ลุ้นรับรางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลสูงถึง 2 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล/ต่อ 2 หมวด ตลอด 36 งวด พิเศษ!! ผู้ฝากยังมีโอกาสรับผลตอบแทนผันแปร 0.70% ต่อปี รวมรับผลตอบแทนสูงสุด 1% ต่อปี โดยเงื่อนไขรับผลตอบแทนผันแปรเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดจากคุณภาพสินเชื่อที่ดีที่สุดของธนาคาร ที่นำเงินสลากออมทรัพย์ชุดขาลเพิ่มพูนไปปล่อยสินเชื่อ ชุดเกล็ดดาว หน่วยละ 5,000 บาท อายุสลาก 2 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.4% ต่อปี ออกรางวัลทุกเดือน รวม 24 ครั้งรางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลสูงถึง 1 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล/หมวด และชุดต่อเงิน ต่อทอง หน่วยละ 10,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.50% ต่อปี ออกรางวัลทุกเดือน รวม 36 ครั้ง รางวัลที่ 1 รับสลากมูลค่า 1 ล้านบาท พิเศษ! ผู้ที่จองสิทธิ์ในงานระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 และฝากภายในวันที่ 30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2565 รับของที่ระลึกสุดพิเศษจาก ธอส. เฉพาะงานนี้เท่านั้นนอกจากนี้ ในวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ธนาคารยังจัดกิจกรรม Live Event ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL และ www.ghbank.co.th