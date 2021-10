บิ๊กอสังหาฯ “ทรัพย์คณา พร็อพเพอร์ตี้”เดินหน้าสวนกระแสโควิด

อสังหาฯ รายใหญ่ “ทรัพย์คณา พร็อพเพอร์ตี้” ลุยเดินหน้าสวนกระแสโควิด เปิดเฟส 2 Garden Ville by Yusabai ติดศูนย์ราชการ อ.เมืองนครปฐม พร้อมโครงการ Thann residence บ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ท ริมน้ำ บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ จำนวน 130 ยูนิต และโฮมออฟฟิศ ตอบโจทย์ลูกค้าใจกลางเมืองนครชัยศรีที่บริเวณโครงการ “Garden Ville by Yusabai” อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดร.ยุพิน รัชตวุฒิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์คณา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พร้อม นายอภิชาติ มณีอินทร์ วิศวกรโครงการ และทีมงานการตลาด ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “Garden Ville by Yusabai” ในพื้นที่กว่า 50 ไร่ มีบ้านในโครงการ 272 ยูนิต มูลค่าลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด “นิยามชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ” ว่า ขณะนี้โครงการก่อสร้างเฟส 1 จำนวน 54 ยูนิต มีความคืบหน้าไปมากอย่างต่อเนื่อง และเตรียมส่งมอบบ้าน เพื่อให้ลูกค้าที่มีความพร้อมทยอยเข้าอยู่อาศัยได้ประมาณปลายปี 2564 นี้อย่างแน่นอน“แม้จะมีโจทย์ยากในช่วงที่ผ่านมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้บริษัทฯ ก็ประสบปัญหาด้านการตลาดเช่นเดียวกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องปิดแคมป์ก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าไปบ้าง แต่บริษัทฯ ได้พยายามปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อย่างรอบคอบ และพูดคุยให้กำลังใจ และสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า ประกอบกับชื่อเสียงของเรากว่า 18 ปีที่ผ่านมา ทำให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนมาโดยตลอด และเร่งระบายสต็อกบ้านเป็นไปได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งมีปัจจัยหนุนจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนซื้ออสังหาริมทรัพย์ สำหรับราคาบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท จากเดิม 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือ 0.01% ทำให้กระตุ้นการใช้จ่ายได้มากขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถก่อสร้างและเตรียมส่งมอบเฟส 1” ดร.ยุพิน ฯ กล่าวนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวโครงการใน 3 ทำเลใหม่ ได้แก่ ในส่วนการ์เด้น วิลล์ จะเริ่มเปิดจองเฟส 2 ในวันนี้เป็นต้นไป นอกจากนั้น เรามีโครงการ Thann residence บ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ทริมน้ำ ที่จะตอบโจทย์ทั้งเป็นที่อยู่อาศัย พักผ่อนและเป็นที่ทำงาน จำนวน 130 ยูนิต บนเนื้อที่ 30 ไร่ และ โครงการที่ 3 เป็นโครงการโฮมออฟฟิศ “บ้านอยู่สบาย นครชัยศรี” สำหรับลูกค้าที่อยากทำธุรกิจค้าขาย หรือกลุ่มข้าราชการ คุณหมอและเภสัชกร ที่ต้องการเปิดออฟฟิศใจกลางเมืองนครปฐม เป็นต้นทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า จากชื่อเสียงของบริษัทฯ ที่ดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์มากว่า 18 ปี และประสบความสำเร็จอย่างยาวนาน โดยมีจุดเด่นของโครงการทั้งด้านทำเลที่ตั้ง มีวิศวกรชำนาญงานควบคุม มีการออกแบบทันสมัยอยู่สบาย และการดูแลหลังการขายผ่านแอพพลิเคชั่นอยู่สบายโฮมแคร์ ตลอดจนมีสถานบันการเงินที่พร้อมให้คำแนะนำลูกค้าให้สามารถกู้ผ่านซื้อบ้านอย่างสบายใจ ไร้กังวล สิ่งเหล่านี้ คือ จุดเด่นที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นบริษัทฯ มาอย่างยาวนานและตลอดไป“ณ ตอนนี้บริษัทฯ เปิดตัว 3 ทำเลโครงการใหม่ ถือเป็นโอกาสดีของลูกค้าที่พร้อมในราคาพิเศษที่จะได้ทั้งทำเล วัสดุก่อสร้าง แหล่งเงินทุนที่ให้ความเชื่อมั่นโครงการมาโดยตลอด ส่วนโปรโมชั่นพิเศษมีทั้งของแถม มีสมาร์ทโฮมหรือระบบบ้านอัจฉริยะเสริมสร้างความปลอดภัยของลูกค้า และยังมีส่วนลดเงินสด นอกจากนี้ เรายังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่จะมาให้คำแนะนำด้านประหยัดพลังงาน เช่น โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า หรือสามารถติดตั้งแอร์ประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้เลย” ดร.ยุพินฯ กล่าว