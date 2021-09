43 วินาทีหมดเกลี้ยง! 500 ล้าน สินเชื่อบ้าน 68 ปี ธอส.

ธอส.เผยผลจองสิทธิ์โปรโมชั่น “GH Bank 68th Anniversary” สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ต่อ ฉลองครบรอบการดำเนินงาน 68 ปี มีผู้จองสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 4,300 ล้านบาท โดยสินเชื่อต่อที่ 2 Platinum Hour อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 0.68% ต่อปี มีผู้จองสิทธิ์เต็มกรอบวงเงินรวม 500 ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง 43 วินาทีเท่านั้น ขณะที่การจัดประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ผ่าน Mobile Application : G H Bank Smart NPA เปิดประมูล 1 ชั่วโมง จำหน่ายได้ถึง 128 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 154 ล้านบาทนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า วานนี้ (29 กันยายน 2564) ธนาคารได้จัดโปรโมชั่น GH Bank 68th Anniversary เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 68 ปี ของธนาคารด้วยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ต่อ โดยต่อที่ 1 สินเชื่อ The Best Deal อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.60% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.917% จองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึง 29 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.และต่อที่ 2 สินเชื่อ Platinum Hour อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 0.68% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เพียง 2.013% เท่านั้น จองสิทธิ์ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.04 น.ผลปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากลูกค้าประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเข้ามาจองสิทธิ์ผ่าน Line GHB Buddy เป็นวงเงินรวมสูงถึง 4,300 ล้านบาท แบ่งเป็น สินเชื่อ The Best Deal จำนวน 3,800 ล้านบาท และ สินเชื่อ Platinum Hour มีผู้จองสิทธิ์เต็มกรอบวงเงินรวม 500 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 43 วินาทีเท่านั้น สะท้อนว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส.ยังคงเป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็นจำนวนมากผู้ที่จองสิทธิ์สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่สาขา ธอส. ทุกแห่งทั่วประเทศได้ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยลูกค้าที่มีวงเงินทำนิติกรรมของสินเชื่อ The Best Deal สูงสุด 24 อันดับแรก จะได้รับสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว หน่วยละ 5,000 บาท จำนวน 1 หน่วย เพื่อลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท/หมวด ในวันที่ 16 ของทุกเดือนรวม 24 ครั้งอีกด้วยในวันเดียวกันเวลา 12.00-13.00 น. ธนาคารยังจัดงาน “29.9 Birthday Month Sale” ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ผ่าน Mobile Application : G H Bank Smart NPA เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการมีบ้าน โดยสามารถขายได้ถึง 128 รายการ ภายในระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่ารวม 154 ล้านบาทแบ่งเป็น ทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 12 รายการ และทรัพย์ในภูมิภาค 116 รายการ โดยทรัพย์ที่มีราคาประมูลต่ำสุดที่มีผู้ประมูลซื้อได้ในครั้งนี้ คือ ทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 1 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 90 ตารางวา ใน จ.สงขลา ปิดประมูลได้ในราคาตั้งต้นที่ 140,000 บาทเท่านั้นส่วนทรัพย์รายการเด่นที่มีผู้สนใจประมูล เช่น ทรัพย์ประเภททาวน์เฮ้าส์ ขนาดเนื้อที่ 22 ตารางวา ในโครงการซื่อตรงโคซี่ รังสิตคลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ปิดประมูลได้ในราคาตั้งต้น 1,620,000 บาท และทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว ขนาด 76.6 ตารางวา ในโครงการคุณธรรมธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ปิดประมูลได้ในราคา 1,660,000 บาทสำหรับลูกค้าที่ชนะการประมูล โดยเป็นผู้ที่เสนอราคาประมูลเข้ามาเป็น 9 ลำดับแรก และเข้ามาทำสัญญาจะซื้อจะขายตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด จะได้รับเครื่องฟอกอากาศ มูลค่ากว่า 5,000 บาท และหากโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รับส่วนลด on top เพิ่มอีก10%จากราคาที่ปิดประมูลด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ