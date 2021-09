สมาชิก ส.อ.ท. รวมพลังฝ่าวิกฤติโควิด-19 พร้อมเป็นกำลังหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

สมาชิก ส.อ.ท. รวมพลังฝ่าวิกฤติโควิด-19 พร้อมเป็นกำลังหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศสมาชิก ส.อ.ท. รวมพลังฝ่าวิกฤติโควิด-19 บริการ 360 องศาตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม พร้อมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดแผนนำพาสมาชิกและผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติโควิด-19 ภายในงานประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้บริการ 360 องศา แก่สมาชิก ครอบคลุมทุกมิติ เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ พร้อมเตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทย FTI Expo ผลักดันสินค้า Made in Thailand รองรับเปิดประเทศ โดย ส.อ.ท. ยังคงเดินเคียงข้างสังคมด้วยการตั้งกองทุน “ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือภาคสังคม สาธารณสุข และเศรษฐกิจไปพร้อมกันภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ “มาตรการช่วยเหลือและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจยุคโควิด” ผ่านการประชุมรูปแบบ Virtual Conferenceประธาน ส.อ.ท.เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา ส.อ.ท.ตระหนักถึงปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจผู้ประกอบการ รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจส.อ.ท.ในฐานะองค์กรหลักภาคเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ มีภารกิจเพื่อช่วยเหลือสมาชิกภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ให้แนวคิดแก่สมาชิก"ถึงเวลาต้องกล้าเปลี่ยน....เปลี่ยนกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ตลาด เปลี่ยนรูปแบบสู่ดิจิทัลฎมากขึ้น ยุคใหม่ต้องคิดให้ต่าง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นตัวช่วย ด้านการตลาด วางกลยุทธ์ 3 แนวทาง Go Online, Go Global และ Go Governmentสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ ช่องทาง เครื่องมือ และเงินทุน โดยชูโครงการ Made in Thailand เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, ด้านการเงิน ส.อ.ท.ยังคงส่งเสริมสมาชิกให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นในปีนี้ เน้น 2 แนวทางคือการผลักดันสินเชื่อรูปแบบ Supply Chain Financing และการระดมทุนในตลาดทุนสำหรับธุรกิจและ SME หรือ SME Board การส่งเสริมสมาชิกให้สามารถนำนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม, การ Re-Skill, Up-Skill บุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสรรหาบุคลากรให้ตรงอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีมากถึง 80 หลักสูตรเฉพาะทาง, การยกระดับธุรกิจด้วย Digital Transformation แก่สมาชิก และความสำเร็จจากการที่ ส.อ.ท. สามารถเป็นผู้กำหนดมาตรฐานขั้นสูงของบางผลิตภัณฑ์ได้เองแล้วที่สำคัญยังคงส่งเสริมความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดเป็นบริการเพื่อสมาชิก ส.อ.ท. โดยในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 นี้ สมาชิกสามารถนำเครื่องมือหรือบริการไปปรับใช้กับธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดและเติบโตต่อไปได้นายสุพันธุ์ กล่าวด้วยว่า ส.อ.ท. ยังคงเดินเคียงข้างสังคมไทยด้วยการจัดตั้งกองทุน “ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือทั้งภาคสังคม สาธารณสุข และเศรษฐกิจไปพร้อมกัน โดยที่ผ่านมามีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 10 จังหวัดสมุทรสาคร), จัดหาวัคซีนและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการรักษาและป้องกันโควิด-19 และส่งมอบห้องความดันลบและอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลนอกจากนี้ ส.อ.ท.ยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือสมาชิกให้อยู่รอดจากวิกฤติโควิด-19 และ รอวันเติบโตอย่างเข้มแข็งตามคอนเซ็ปต์ “FTI Together We Can” สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน ส.อ.ท. หมายเลข 1453 ทุกปัญหาอุตสาหกรรมมีคำตอบ