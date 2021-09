ธพส.,ttb คว้ารางวัล ASEAN Energy Awards 2021

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทย ที่คว้ารางวัลในการประกวด ASEAN Energy Awards 2021เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระแสตื่นตัวเรื่องอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จึงริเริ่มโครงการประกวดThailand Energy Awards ตั้งแต่ปี2543 จนถึงปัจจุบัน และยังสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่มุ่งมั่นอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดโครงการดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในระดับอาเซียน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน หันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน และเลือกใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านพลังงานที่จะช่วยประหยัด อนุรักษ์ และสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในปี 2564 กระทรวงพลังงาน คัดเลือกผู้ชนะการประกวด Thailand Energy Awards 2021จากด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานสร้างสรรค์ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าประกวด ASEAN Energy Awards 2021จำนวน 30 ผลงาน โดยได้รับรางวัลจำนวน 25 รางวัล และได้เข้ารับมอบรางวัลจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์สำหรับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน ASEAN Best Practices Awards for Energy Efficient Buildings Awards ประเภท Zero Energy Building หรืออาคารพลังงานเป็นศูนย์ ในปีนี้ ได้แก่ “อาคารธนพิพัฒน์” ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด(ธพส.) ภายใต้การนำทัพของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังอาคารธนพิพัฒน์ เน้นออกแบบให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ตั้งแต่กระบวนการก่อสร้าง ไปจนถึงการบำรุงรักษาอาคาร ให้ความสำคัญกับรูปแบบของอาคารที่โดดเด่น เลือกใช้นวัตกรรมที่ยั่งยืน เช่นการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติและน้ำ ควบคู่กับเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน คำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานจากระบบปรับอากาศ จึงได้การยอมรับให้เป็นอาคารยั่งยืนตามมาตรฐานสากลมีใบรับรองระดับ Platinum จากสภาก่อสร้างอาคารอย่างยั่งยืนของเยอรมัน (Deutsche esellschaftfürNachhaltigesBauenหรือ DGNB) ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพทางสังคม คุณภาพทางสิ่งแวดล้อม คุณภาพทางเศรษฐกิจ คุณภาพทางเทคนิค และคุณภาพของสถานที่ก่อสร้าง เป็นต้นแบบอาคารตัวอย่างมาตรฐานและองค์ความรู้ในการลดการใช้พลังงานของอาคาร และการบริหารโครงการตามแนวทางของอาคารยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการปรับปรุงอาคารอื่นๆ ต่อไปนอกจากอาคารธนพิพัฒน์ซึ่งเป็นอาคารภาครัฐแล้วยังมีอาคารภาคเอกชนที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2021 ในครั้งนี้ เช่น อาคารสามย่าน มิตรทาวน์ จากบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด ได้รางวัล ASEAN Best PracticesAwards for Energy Efficient Buildings Awards ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน New and Existing Building Category ซึ่งพัฒนาอาคารในรูปแบบผสมผสาน หรือมิกซ์ยูสแบบครบวงจรโดยให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การออกแบบพื้นที่แบบเปิด (Open Air) แทนการใช้ระบบปรับอากาศช่วยลดการใช้ไฟฟ้า โดยมีการศึกษาทิศทางลม การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพื้นที่และบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารควบคู่กันอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอาคารที่นำมาปรับปรุงใหม่ ก็ได้รับรางวัล ASEAN Best PracticesAwards for Energy Efficient Buildings Awards ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานRetrofitted Building Category ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน