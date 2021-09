ธอส.เปิด LINE Official Account : @ghbnpa ครบเครื่อง...เรื่องบ้านมือสอง ธอส.”

ธอส. เปิดตัว"LINE Official Account : GHB NPA ครบเครื่อง...เรื่องบ้านมือสอง ธอส." ช่องทางใหม่ในการให้บริการลูกค้าที่สนใจบ้านมือสองของ ธอส. พร้อมนำบ้านมือสองของ ธอส. ทั่วประเทศกว่า 1,500 รายการ มาจำหน่ายในโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 50% จากราคาปกติ ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application : GHB ALLเพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านมือสองของ ธอส. ให้เข้าถึงบริการที่รวดเร็ว สอดคล้องตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้มากยิ่งขึ้น ธอส. จึงได้เปิดตัว LINE Official Account : @ghbnpa ครบเครื่อง...เรื่องบ้านมือสอง ธอส. ช่องทางใหม่ในการให้บริการลูกค้าประชาชนที่สนใจบ้านมือสองของ ธอส. สามารถเลือกดูข้อมูลบ้านมือสองของธนาคาร โดยเฉพาะทรัพย์รายการเด่น สภาพดี เดินทางสะดวก รวมถึงทรัพย์เด่นที่นำมาเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2) และยังสามารถสอบถามรายละเอียดของทรัพย์ต่าง ๆ ผ่านการแชทแบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้โดยตรงพร้อมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบ้านมือสอง ธอส. เช่น การจัดงานประมูลบ้านมือสองตลอดทั้งปี โปรโมชั่นลดราคา หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษต่าง ๆ และร่วมสนุกในกิจกรรมที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่อลุ้นรับของรางวัลจำนวนมากได้อีกด้วย สมัครใช้บริการได้ง่าย ๆ เพียงเข้าไปที่ Application : Line จากนั้นไปที่เพิ่มเพื่อน แล้วกดค้นหาเพื่อนโดยพิมพ์ คำว่า “@ghbnpa” และกดเพิ่มเพื่อน โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 (9.9) เป็นต้นไปลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี ให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งธนาคารจะเปิดลงทะเบียนผ่าน Mobile Application : GHB ALLเพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปผู้ที่ต้องการซื้อบ้านมือสองของ ธอส. ที่เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ซึ่งธนาคารเตรียมนำทรัพย์จากทั่วประเทศที่มีราคาขายไม่เกิน 1,200,000 บาท มาออกจำหน่ายกว่า 1,500 รายการ ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด และอาคารพาณิชย์ ให้ส่วนลดราคาสูงสุดถึง 50% จากราคาจำหน่ายปกติ อาทิ บ้านเดี่ยว 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตารางวา ในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพฯ ราคาขาย 926,000 บาท จากราคาปกติ 1,852,000 บาท และห้องชุด ชั้นที่ 6 เนื้อที่ 26.6 ตารางเมตร ในโครงการยุติธรรม ทาวเวอร์ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ราคาขาย 157,000 บาทจากราคาปกติ 314,000 บาทพิเศษ! ธอส. ลดภาระค่าใช้จ่ายให้อีก 3 ต่อสำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านมือสอง ธอส. ในโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ต่อที่ 1 เลือกใช้มาตรการผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือนก่อนยื่นกู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยของโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2ต่อที่ 2 ฟรี! ค่าประกันอัคคีภัย 3 ปีแรก สำหรับลูกค้า 150 รายแรก ที่ซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายและต่อที่ 3 วางเงินประกันการซื้อทรัพย์เพียง 5,000 บาท ทุกรายการ ดูข้อมูลทรัพย์ NPA ที่เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังได้ที่ www.ghbhomecenter.com หรือ Mobile Application : G H Bank Smart NPA และ Line Official Account : @ghbnpa สอบถามรายละเอียดของทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โทร 0-2202-1016,0-2202-1582-3 ทรัพย์ในเขตภูมิภาค โทร 02-202-1170 หรือ 0-2202-2036 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์