ตลท.จัดThailand Focus 2021ชูศักยภาพตลาดทุนไทย25-27ส.ค.

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งาน Thailand Focus ในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Thriving in the Next Normal” โดยนำเสนอศักยภาพ ความแข็งแกร่ง และความพร้อมของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยภายใต้วิถีธุรกิจยุคใหม่ แม้ขณะนี้ทั่วโลกยังเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ตลาดทุนไทยยังเดินหน้าก้าวผ่านสถานการณ์ความไม่แน่นอน โดยมีพัฒนาการทั้งด้านธุรกิจใหม่และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เข้ามาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีมูลค่าระดมทุนจากหลักทรัพย์เข้าใหม่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ขณะที่ภาพรวมภาวะหลักทรัพย์ยังคงสูงขึ้นกว่าเมื่อต้นปี ตอกย้ำการที่ตลาดทุนไทยยังเป็นแหล่งระดมทุนสำคัญในภาวะวิกฤตและเป็นแหล่งสร้างผลตอบแทนและเป้าหมายการลงทุนที่น่าสนใจ การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะนำเสนอข้อมูลและโอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกงาน Thailand Focus 2021 ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Shaping Thailand's Readiness for Post COVID-19 Economic Opportunities” ให้มุมมองทิศทางและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ สนับสนุนการฟื้นตัว และเตรียมความพร้อมสู่การเติบโต ย้ำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตามโมเดลเศรษฐกิจยั่งยืนรองรับการเติบโตระยะยาวเชิญผู้แทนภาครัฐและเอกชน ร่วมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยนำเสนอศักยภาพของประเทศไทย การปรับตัวรับสถานการณ์ของ บจ. โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสู่โอกาสการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการถอดบทเรียนในภาวะวิกฤตเพื่อเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจในอนาคตสำหรับการจัดงาน Thailand Focus ในปีนี้ เป็นการจัดในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับการประชุมในช่วงสถานการณ์ปกติให้ได้มากที่สุด เช่น จำนวนบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากการจัดงานปีที่แล้ว 1 เท่าตัว พร้อมทั้งเพิ่มการประชุมในรูปแบบ one-on-one เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันได้มีโอกาสซักถามกับบริษัทจดทะเบียนนอกเหนือจากการจัดในรูปแบบ virtual private group meeting ในปีที่ผ่านมา ซึ่งการจัดในรูปแบบดังกล่าว มีผู้ลงทุนสถาบันรายใหญ่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของ บจ. กว่า 100 บริษัทจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมร่วมประชุมให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโต และอยู่ในเทรนด์การลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ลงทุนโลกให้ความสำคัญงาน “Thailand Focus 2021 : Thriving in the Next Normal” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ virtual conference เป็นการเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันจากทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/thailandfocus