BBLจัดเต็ม“โมบายแบงก์กิ้ง เวอร์ชั่น2021”เพิ่มฐานผู้ใช้13ล้านราย

ปัจจุบันโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ มีฐานผู้ใช้งานอยู่กว่า 10 ล้านราย และคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น 30% ในสิ้นปีนี้ ทำให้จำนวนผู้ใช้งานจะเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านราย โดยคาดว่าจะสามารถขยับเพิ่มสัดส่วนกลุ่มคนรุ่นใหม่ จากเดิมที่ 31.1% เป็น 40% ขณะเดียวกันจะสามารถขยายและกระจายฐานผู้ใช้งานออกไปยังทั่วประเทศได้เพิ่มขึ้น โดยพบว่า ปริมาณยอดธุรกรรมการใช้งานล่าสุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีสัดส่วนการใช้งานที่ใกล้เคียงกันระหว่างลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยอยู่ที่ 43.7% และ 56.3% ตามลำดับ สะท้อนถึงความสามารถในการขยายการให้บริการและฐานผู้ใช้งานให้เติบโตได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

นางปรัศนี อุยยามะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายหลังโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) ทำการปรับดีไซน์ครั้งใหญ่ไปเมื่อช่วงกลางปี 2020 ให้มีความทันสมัยและใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้งานยุค New Normal รวมทั้งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมให้แก่ผู้ใช้งานที่ผ่านมาโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เพิ่มเติมฟีเจอร์การทำงานใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มที่เข้าใจผู้ใช้งาน สามารถเติมเต็มความต้องการและประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน ทำให้สามารถรองรับได้ทั้งการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน การมีฟีเจอร์การลงทุนที่หลากหลายสำหรับกลุ่มลูกค้านักลงทุน รวมไปถึงสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยเติมเต็ม Digital Lifestyle ที่สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้งานทุกกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์นอกจากการเติมเต็มด้าน Functional ด้วยการยกระดับศักยภาพแพลตฟอร์มให้รองรับความต้องการผู้ใช้งานทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมแล้ว โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ในเวอร์ชั่นปี 2021ยังให้ความสำคัญกับการเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ Content Marketing ด้วยการส่งคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านคอนเซ็ปต์ ‘โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม เข้าใจคุณมากกว่าเดิม’ ผ่านการเล่าเรื่องในแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่รวมทั้งกลุ่มลูกค้าในวงกว้างได้มากขึ้น เพื่อสร้างการจดจำและเพิ่ม Engagementให้แบรนด์ จึงนับเป็นการเติมเต็มการทำ Marketing Communication ได้ครบถ้วนทั้งในมิติของ Functional และ Emotional อีกด้วยเรื่องราวในคลิปวิดีโอ จะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปของธนาคาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และมีความเข้าใจลูกค้ามากกว่าที่คิด โดยใช้ภาษาและวิธีการเล่าเรื่องในสไตล์สนุกสนานพร้อมแทรกมุกตลก ซึ่งตรงกับความชื่นชอบของคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ช่วยให้เกิดการเปิดใจรับแบรนด์ และเพิ่มโอกาสสร้าง Brand Engagement ได้มากขึ้นจากการแชร์คอนเทนต์เมื่อชื่นชอบ โดยได้จัดทำคลิปวิดีโอรวมทั้งสิ้น 6 คลิป แบ่งเป็น Feature VDO ซึ่งเป็นคลิปสั้นๆ จำนวน 5 เรื่อง เน้นสร้างการรับรู้และจดจำฟีเจอร์ต่างๆ ที่มีอยู่ในโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็น ถอน-โอน, เติม-จ่าย, การลงทุน, การแลกรีวอร์ด และการเปิดบัญชีออนไลน์ ส่วนอีก 1 เรื่อง คือ Hero VDO ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิม เพราะเข้าใจคุณมากกว่าเดิม’ตอกย้ำคอนเซ็ปต์และ Key Message ที่ต้องการสื่อสาร รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการใช้งานจริงได้มากขึ้นจาก #ไปลองซะ ที่มีอยู่ในช่วงท้ายคลิปวิดีโอ โดยจะเลือกโฟกัสกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึงโดยเฉพาะหรือ Targeted Marketing ควบคู่ไปกับการสื่อสารผ่านสื่อทั้ง Online และ Offline Marketing อาทิ Out of Home ในพื้นที่กลยุทธ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง เพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนางปรัศนี กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” ให้ความสำคัญกับการรับฟังและมุ่งสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกคนมาโดยตลอด โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ จึงไม่เคยหยุดพัฒนาการเติมเต็มประสบการณ์ที่ดี เพื่อรองรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมทั้งการเพิ่มเติมฟีเจอร์ใช้งานที่ตรงกับความต้องการ ควบคู่ไปกับการปรับดีไซน์ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานพร้อมไปกับการขยายฐานไปยังกลุ่มใหม่ๆ ได้กว้างมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัดลูกค้าที่สนใจสามารถติดตามรับชมคลิปวิดีโอ ‘โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม เข้าใจคุณมากกว่าเดิม’ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ Youtube Channel ของธนาคารกรุงเทพ รวมถึงข้อมูลอื่นที่น่าสนใจของธนาคาร ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง