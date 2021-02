โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน เดินหน้าสู่ปีที่ 2สู้วิกฤติโลกร้อน

ในโอกาสครบรอบ 1 ปี โครงการ Care the Whale ได้จัดเสวนาออนไลน์ Climate Care Forum “Survive Climate Tipping Point” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Survive Climate Tipping Point” และเสวนา “ขยะล่องหน : ถอดบทเรียน สู้โลกร้อน” ที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจะมาร่วมหาทางออก จากการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะในบริบทต่างๆ ทั้งบริบทภาคกำกับ ภาคธุรกิจ การขับเคลื่อนของภาคชุมชนในการจัดการขยะ ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมทางออกให้แก่ขยะอาหารและขยะแฟชั่น รวมถึงร่วมอัพเดตปรากฎการณ์ปัญหาโลกร้อนและนโยบายจัดการสิ่งแวดล้อมของโลกและในประเทศไทย

โครงการ Care the Whale ถ.รัชดาภิเษก จากพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้งานบริหารจัดการขยะ ขยายสู่ความร่วมมือนอกย่าน หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรลดก๊าซเรือนกระจก 4,268,495.04 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Kg.Co2e) ในเวลา 1 ปี เตรียมเดินหน้าสู่ปีที่ 2 พัฒนา Climate Care Calculator Digital Platformเครื่องมือบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ช่วยการวิเคราะห์และประเมินผล พร้อมขยายสู่วงกว้าง สอดรับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) จัดเสวนาออนไลน์ Climate Care Forum “Survive Climate Tipping Point” 17 ก.พ. นี้ ชวนทุกภาคส่วนร่วมถอดบทเรียน หาทางออกสู้วิกฤตโลกร้อนนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายในการสร้างโอกาสการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) เพื่อให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ To make the capital market ‘Work’ for everyone จึงได้ร่วมกับพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศให้คงอยู่ ความร่วมมือโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน จึงเกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในข้อ 13 “Climate Action” ข้อ12“Responsible Consumption and Production” และข้อ 17 “Partnerships for the Goals”ตลอดระยะเวลา 1 ปีของการดำเนินโครงการ Care the Whale มีพันธมิตรและเครือข่ายกว่า 30 องค์กร ประกอบด้วย ผู้ประกอบการบนพื้นที่ถนนรัชดาภิเษก 14 แห่ง รวมถึงผู้ประกอบการทางสังคม องค์กรพันธมิตรในธุรกิจด้าน Circular Economy และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดทั้งปีร่วมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะได้ถึง 4,268,495.04 Kg.Co2e เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี 474,277 ต้น ,ในด้านกระบวนการปฏิบัติ สมาชิกบริหารจัดการขยะตั้งแต่การแยกขยะจากต้นทางไปสู่ปลายทางเพื่อเข้าสู่กระบวนการCircular Economy ได้อย่างเป็นรูปธรรมปี 2564 โครงการ Care the Whale มุ่งขยายความร่วมมือไปยังพื้นที่นอก ถ.รัชดาภิเษก โดยร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจ และภาคชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมพัฒนา Climate Care Calculator Digital Platform เป็นเครื่องมือบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และคำนวณเป็นตัววัดผลค่าการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมด้วย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดร.ไชยยศ บุญญากิจ รองประธานเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ดร.สุทัศน์ รงรอง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดูอินไทย จำกัด คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และผู้ก่อตั้ง บริษัท วิถี ไทย กรุ๊ป จำกัด คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินที่ใช้ศิลปะเพื่อกระตุ้นเรื่องสิ่งแวดล้อม และคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย