พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ ม.มหิดล ลงนาม MOU ศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับสุขภาพของคนไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและศาลายา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อเดินหน้าโครงการวิจัยระดับเมกะเทรนด์ ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับสุขภาพของคนไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยได้รับการสนับสนุนจาก พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน (Prudence Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายระดับโลกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต พรูเด็นเชียล จึงมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความพร้อมให้แก่สังคมไทย ผ่านการลงทุนในองค์ความรู้และงานวิจัย การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ จะเป็นการนำความรู้เชิงวิชาการมาประยุกต์ใช้กับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า “วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เข้าร่วมความร่วมมือครั้งนี้ เนื่องจากมองว่าประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นความ ท้าทายสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือข้ามภาคส่วนและงานวิจัยที่มีหลักฐานรองรับ โดย CMMU นำความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและการพัฒนานโยบาย มาผสานกับประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงของ พรูเด็นเชียล เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงข้อมูลที่สามารถต่อยอดไปสู่แนวทางรับมือและเสริมความยืดหยุ่นให้กับสังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม”
ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นกรอบการวิจัยแบบพหุภาคีที่บูรณาการความเชี่ยวชาญจากภาควิชาการ ภาคเอกชน และนักวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางรับมือความเสี่ยงด้านสุขภาพอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ซึ่งโครงการวิจัยนี้นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว ผู้ช่วยคณบดีหน่วยธุรกิจและสังคมสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรคู เป็นผู้นำทีมพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ประกันภัย และนางสาวรสลิน ยูนิพันธุ์ นักศึกษาปริญญาเอก เป็นผู้บริหารโครงการ อีกทั้ง ยังได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากนักวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่ Prof. Dr. Pavel V. Shevchenko จาก Macquarie University ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงเชิงปริมาณ และ Prof. Dr. Philip Hallinger จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงองค์กร ซึ่งทั้งสองท่านได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านผลงานวิชาการที่มีการอ้างอิงสูง
ผลลัพธ์จากการศึกษาจะถูกจัดทำในรูปแบบสมุดปกขาว (White Paper) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายงานการคาดการณ์สถานการณ์เชิงคณิตศาสตร์ประกันภัย และบทสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) เพื่อนำไปสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติในมิติด้านสุขภาพและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป