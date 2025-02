‘AIM Group’โชว์ยิลด์สูง8% ชี้ดบ.ขาลงหนุนลงทุนกองรีท

AIM Group’ จัดทัพทีมบริหาร ขับเคลื่อนยุคใหม่ ต่อยอดความสำเร็จอย่างยั่งยืน โชว์ผลตอบ8%สูงสุดในอุตสาหกรรม ตั้งเป้าบริหารกองจ่ายบิลด์สม่ำเสมอให้นักลงทุน พร้อมเล็งหา New S-Curve ลงทุนสินทรัพย์ใหม่ทั้ง โครงสร้างพื้นฐานและโรงพยาบาล ระบุกองรีทได้2เด้ง รับอานิสงส์ดอกเบี้ยขาลงนายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ผู้ก่อตั้งและเป็น keyman ผู้สร้างกิจการ ล่าสุดเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ ‘AIM Group’ เปิดเผยว่า ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของกองรีทประเภท Freehold อยู่ที่ประมาณ 7% แต่กองที่บริษัทบริหารจัดการอยู่นับว่าสูงที่สุดในอุตสาหกรรมหรืออยู่ที่ประมาณ 8%ในปีที่ผ่านมา ส่วนในปีนี้บริษัทจะเน้นการบริหารผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ เพื่อความยั่งยืนเป็นหลัก ส่วนการขยายการลงทุนบริษัทมีความสนใจลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงต้องพิจารณากระจายการลงทุนเพื่อให้สินทรัพย์ที่อยู่ในกองมีความหลากหลายและสามารถกระจายความเสี่ยงและเพิ่มรายได้มากขึ้น“โครงสร้างพื้นฐานเป็นสินทรัพย์ 1 ที่เราสนใจ และอีกประเภทคือสุขภาพเช่น โรงพยาบาล ที่ตอนนี้ยังไม่มีคนทำ แต่ความจริงเราดูอยู่หลายตัว สังเกตได้จากกองรีทAIMART เรามีคลังสินค้าโรงงาน เรามีห้องเย็น ผ่านมา2ปีเรามีเคมิคอลแท้งค์ที่กองอื่นไม่ได้ทำ อันนี้คือชัดเลยว่าเราไม่ดูแค่อินฟราฯต้องเป็นดาต้าเซ็นเตอร์นะ แต่มันเป็นโอกาสทางธุรกิจว่าอะไรที่มีมูลค่า ไม่ว่าจะประเภทไหน แต่ก็จะแยกเป็นหมวดว่าถ้าเป็นกองอุตสาหกรรมจะมีขอบเขตว่าเป็นอะไรได้บ้าง”นายจรัสฤทธิ์กล่าวส่วนแผนงานของAIMกรุ๊ปในปีนี้เราจะเน้นกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการ มุ่งเน้น 3 เรื่องหลักด้วยกัน คือ• ESG-driven organization เน้นการพัฒนาองค์กรที่มีแนวคิดในเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร• Fundamental & Sustainable Assets Investment การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในกองทรัสต์ที่บริหารอยู่ปัจจุบัน รวมถึงโอกาสในการจัดตั้งกองทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทใหม่• New Growth, New S-Curve การศึกษาความเป็นเป็นได้ในโอกาสในการทำธุรกิจใหม่จากความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ทรัพย์สินประเภทโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้ปัจจุบันธุรกิจของ‘AIM Groupมาประกอบด้วย(1) ธุรกิจการบริหารจัดการกองทรัสต์ (REIT Management) แบ่งเป็นกองทรัสต์ที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรม AIMIRTและกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทพาณิชยกรรม AIMCG โดยกองทรัสต์ทั้ง 2 กอง ได้ลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน AIM Group มีทรัพย์สินภายใต้การบริหารรวมประมาณ16,000 บาท (2) ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory) โดยตั้งแต่ปี2565 จนถึงปัจจุบันมีการทำธุรกรรมตลาดทุนสำเร็จไปแล้วทั้งสิ้น 4 ธุรกรรม**กองรีทรับ2เด้งอานิสงส์ดอกเบี้ยขาลง**ด้นนายธนาเดช โอภาสยานนท์ กรรมการผู้จัดการของ ‘AIM Group’ กล่าวว่า แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลงน่าจะเป็นผลดีต่อการลงทุนในกองทุนรีทมากขึ้น โดยปกติหากอัตราดอกเบี้ยปรับลดลง 1% จะส่งผลดีทั้งตรงและทางอ้อมในส่วนของทางตรงคือจะทำให้ต้นทุนของเงินกู้ยืมลดลงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนเพิ่มขึ้น ส่วนทางอ้อมจะมีด้วยกัน2ด้านคือ 1.อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะส่งให้ราคาของกองรีทเพิ่มขึ้น 2.สภาพคล่องที่จะไหลเข้าลงทุนในกองรีททีเพิ่มขึ้นจากความคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าอัตราดอกเบี้ย“ต้นทุนกู้ยืมที่ถูกลง 1% จะส่งผลให้ยิลด์ขึ้นประมาณ 0.03-0.04 แต่ถ้าดอกเบี้ยลง 0.25% จะทำให้ผลตอบแทนขึ้นไม่มากนักประมาณ 0.01 คือถ้าเคยได้8% ก็อาจจะเพิ่มเป็น 8.1% อะไรแบบนี้แต่ที่มีผลกระทบมากราคาที่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยที่ลดลง เท่าที่สังเกตมคือถ้าดอกเบี้ยลดลง 1% จะผลให้ราคากับสภาพคล่องที่ไหลเข้ามาทำให้ราคาของกองรีทปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง 20%เลยทีเดียว”นายนางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของ ‘AIM Group’ กล่าวเพิ่มเติมถึงการมุ่งเน้นพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทรัสต์ รองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ผ่านแนวทางสำคัญ 3เรื่อง ดังนี้(1)มุ่งเน้นพัฒนาทีมงานที่มีศักยภาพด้านอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการกองทรัสต์(2นำระบบและเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการกองทรัสต์ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจและสร้างความโปร่งใสในทุกกระบวนการ(3) เตรียมจัดตั้ง REIT Research Center เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และติดตามข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ