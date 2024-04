TQMalpha มั่นใจกลุ่มธุรกิจประกันเบี้ยแตะ33,000 ล้านบาท เร่งสปีดพัฒนาเทครับยุคดิจิทัล

บมจ. ทีคิวเอ็ม อัลฟา หรือ TQMalpha มั่นใจเบี้ยประกันของกลุ่มธุรกิจประกันปีนี้แตะ 33,000 ล้านบาทพร้อมตอกย้ำกลยุทธ์ “One Customer Multiple Products” ที่มุ่งเน้นให้บริการที่หลากหลาย กับโปรดักต์ประกันและการเงินที่ครบทุกความต้องการ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีของกลุ่ม 2 ด้านหลักๆ การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน IT ที่มีอยู่ให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น และการเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการและสร้างประสบการณ์ ให้การซื้อประกันและบริการทางการเงิน ได้ตรงกับความต้องการและเป็นเรื่องง่ายๆ เพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษัทดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็มอัลฟา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า TQMalpha มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีมาโดยตลอด มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ในการทำงานของพนักงานและที่สำคัญเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี เช่น ด้านการให้ข้อมูลความคุ้มครอง เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกประกัน ที่ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการ ด้านการชำระเงินที่สะดวกและที่สำคัญต้องปลอดภัย ด้านการเคลมประกันที่รวดเร็ว ตรวจสอบได้ชัดเจน หรือด้านการให้บริการอื่นๆ เช่น กลุ่มการเงินที่เทคโนโลยีได้เข้ามา ร่วมพัฒนา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ปีนี้จึงยังคงเน้นแผนพัฒนา เทคโนโลยีและให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และมั่นใจว่าเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังนำเข้ามาปรับใช้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ TQMalpha บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 33,000 ล้านบาท แต่ยังคงพัฒนาภายใต้แนวคิด “High Tech High Touch”ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี2567 การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน IT ที่มีอยู่ บริษัทจะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการทำงานและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการเงินเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้า ภายใต้แนวคิด One customer multiple products และมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยี AI ให้เข้ามามีส่วนช่วยในเรื่อง Customer Data Platform (CDP) ในการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการขาย โดยระบบ CDP จะช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลลูกค้าและข้อมูล การเสนอขายทั้งประกันและสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ช่วยในการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาธุรกิจและการให้บริการ ตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนอกจากนี้การพัฒนาในส่วนของงาน Digital ทุกTouchPoint นั้นจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายรวดเร็วในทุกมิติ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชัน TQM24 ภายใต้คอนเซ็ปต์เคลม ดู ต่อ จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันกว่า 2 แสนราย โดยทำการออกแบบและพัฒนาฟีเจอร์ให้สามารถเช็คสถานะการทำธุรกรรมได้ทันที หรือการขอสินเชื่อจะสามารถทำได้ผ่าน TQM24และในปี 2567 ได้จัดทำบริการเพื่อช่วยให้ลูกค้าสะดวกสบายขึ้นในการเข้าถึงบริการจากทุกๆ แพลตฟอร์ม ทั้งจากช่องทาง Facebook หรือ TikTokโดยจะมีระบบเชื่อมต่อลูกค้าให้เป็นที่เดียวกันนั่นก็คือLINE Connect โดยทำงานผ่านทาง LINE OA (LON) และเพื่อตอบรับพฤติกรรมโลกโซเชี่ยลยุคใหม่และลูกค้ากลุ่ม Gen Z ให้เข้าถึงประกันและการเงินได้ง่ายขึ้นได้มีการพัฒนาช่อง Tiktok เป็นช่องทางในการสร้างคอนเทนท์ เกี่ยวกับประกันและการเงินที่มีประโยชน์เข้าใจง่ายผ่านเครือข่าย TQM Tiktokนอกจากนี้ TQMalpha ได้พัฒนาบริการเคลมประกันชีวิตและประกันสุขภาพด้วยบริการ TQC care systemซึ่งเป็นบริการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ TQMalpha ซึ่งใช้เวลาพัฒนามากว่า 2 ปี เพื่อให้ได้ระบบของการเคลมประกันสุขภาพครบวงจร ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ ประสานงานโรงพยาบาลและแจ้งผลประโยชน์ ของการเคลมได้ทันที ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์คอยช่วยอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชม. สามารถให้บริการลูกค้าทุกคนทุกที่ทั่วโลก นอกจากTQC Care System จะเป็นผู้ช่วยทางด้านการเคลมแล้วยังสามารถเป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าได้อีกด้วย ถือเป็นบริการที่ทันสมัย และเป็นมาตรฐาน เรียกว่าครบจบในที่เดียวด้านทีคิวเอ็มหมีเงินธุรกิจบริการทางการเงินของอีกหนึ่งบริษัทในกลุ่ม TQMalpha ปีนี้ปล่อยสินเชื่อไปแล้วกว่า 800 ล้านบาท เป็นการปล่อยสินเชื่อชำระเบี้ยประกันและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถให้กับลูกค้าของ TQM ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ และจะขยายการปล่อยสินเชื่อไปยังสินเชื่อประเภทอื่น เช่น สินเชื่อขายฝากที่ดิน สินเชื่อ SME ผ่านพาร์ทเนอร์ และสินเชื่อเพื่อความงามผ่านเครื่อข่ายคลินิกความงาม เป็นต้น